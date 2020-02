Паразит освојио Оскара - ево још осам јужнокорејских филмова које вреди погледати

Image copyright Curzon Натпис на слици Паразит је први филм ван енглеског говорног подручја који је освојио Оскара за најбољи филм.

„Једном када превазиђете ту два и по центиметра високу баријеру филмског титла, пронаћи ћете толико невероватних филмова."

Том реченицом је јужнокорејски редитељ Бонг Џун Хо недавно, по освајању Златног глобуса, пецнуо и Холивуд и читав свет.

Људи су једноставно навикли на филмове из исте - холивудске - кухиње, тако да су моји покушаји да некоме увалим мало азијских укуса углавном пролазили неславно.

Ипак, Паразит је освојио четири Оскара, међу којима је и онај најважнији - за најбољи филм. А то мења све.

Многи су га гледали и многи ће га тек гледати, што је добра прилика да Запад мало замените Истоком. Филмови су им као и храна - јаки, необични и потпуно другачији од онога на шта сте навикли, али веома укусни.

Зато вам представљамо десет модерних јужнокорејских остварења које вреди погледати.

Сећања на убиство (Memories of Murder, 2003)

Бонг Џун Хо је звезда дана, тако да ће први део листе бити посвећен њему.

А Сећања на убиство му је један од најбољих, ако не и најбољи филм.

Реч је о трилеру заснованом на истинитим догађајима - серијским убиствима и силовањима жена у Јужној Кореји између 1986. и 1991. године.

Прича прати очајне детективе који покушавају да пронађу серијског убицу, уз слике из њихових живота, доста сатире, па чак и комедије.

Иначе, Сонг Канг Хо из Паразитаигра једног од детектива.

Бонг Џун Хо је једном изјавио да му је инспирација за сценарио био чувени стрип Из пакла Алана Мура, а да је „сценарио писао годину дана, од чега првих шест месеци није написао ни једну реченицу".

„Само сам истраживао", додао је.

Ако вас ово све до сада није убедило, Тарантино је једном изјавио да су му Сећања на убиство један од омиљених филмова. Па ви видите.

Прича о тим злочинима и правој потрази за убицом је заиста невероватна, али спада у домене спојлера, тако да је можете пронаћи - ОВДЕ.

ИМДб оцена - 8.1

Окја, 2017

Окја је други од три филма Бонг Џун Хоа са ове листе. И овако почиње:

Девојчица Миџа десет година је на јужнокорејским планинама одрастала са дедом и најбољом пријатељицом - створењем по имену Окја.

А Окја је... Па свиња. Али не било каква, него генетски модификована свиња која више личи на биће из епске фантастике него на домаће свиње.

Наравно, Миџин идеални свет ће покушати да уништи мултинационална компанија која жели да Окју одведе у Њујорк и да је... Па, знате већ како свиње углавном заврше.

Ако вас овај филм не преобрати у вегетеријанце, онда ништа неће (и то није спојлер).

Зато Миџа креће у спасилачку мисију, пуну авантуре, акције и драме.

Окја је још један од доказа колико је Бонг Џун Хо маштовит редитељ и колико једноставно зна да направи забаван филм.

Филм је урађен за Нетфликс, а премијера била у Кану.

Поред корејских глумаца, играју и Тилда Свинтон, Џејк Гиленхол, Пол Дејно и Ђанкарло Еспосито, познатији као Гас Фринг, власник ланца ресторана Los pollos hermanos.

ИМДб оцена - 7.3

Важна напомена

Не, ово није има филма. Само напомена.

Сви филмови са ове листе су само врх леденог брега који се зове јужнокорејска или ако ћете мало шире - азијска кинематографија.

Филмофили су их вероватно одавно одгледали, али су за оне који тек улазе у тај свет одлична почетна тачку.

Кажу, на пример, да је одличан и филм Мајка Бонг Џун Хоа из 2009. године, али нисам још стигао да га погледам.

Наслова има колико хоћете - The Handmaiden (2016), A Bittersweet Life (2005), A Moment to Remember (2004), Failan (2001), The Man from Nowhere (2010), Воз до Бусана (2016), A Taxi Driver (2017)...

А то су све филмови снимљених током последњих 20 година само у Јужној Кореји.

Уколико сте гледали још нешто занимљиво, пишите нам у коментарима на друштвеним мрежама.

Ледоломац (Snowpiercer, 2013)

Кад смо већ код Тилде Свинтон - има је и овде.

Ледоломац је научнофантастични филм Бонг Џун Хоа са елементима драме, акције и уз доста друштвене критике.

Прича вас води у будућност у којој је покушај обарања температуре у свету, као вид борбе против глобалног загревања, пошао по злу... Баш по злу.

Температура је толико спуштена да је цела планета под снегом и ледом. Нико није преживео осим оних који су стигли да се укрцају у огромни воз по имену Ледоломац.

Реч је о возу који без престанка - годинама и деценијама - путује око света. Многи су се у њему родили и не знају како изгледају цвеће, земља или дрвеће.

Наравно, у вагонима се у међувремену развило друштво - сиромашни и они без било каквих животних права нагурани су у задње вагоне, а господа ужива напред. И онима који немају ништа је мука свега.

Ово је најскупљи филм корејске продукције у историји и углавном је на енглеском језику.

Главног глумца игра Крис Еванс, а ту су још и Ед Харис, Џон Хурт и Сонг Канг Хо .

ИМДб оцена - 7.1

Осветничка трилогија (The Vengeance Trilogy)

Постоје неки филмови који су лице локалних кинематографија - филмови из одређеног дела света које су сви гледали.

На пример, за скандинавске филмове то је вероватно Јагтен илити Лов из 2012. са Мадсом Микелсеном. Њега међу првима погледају они који траже приче ван Холивуда.

Раме уз раме са њим је јужнокорејски Олдбој из 2003. године.

Невероватни Чои Мин Сик овде игра човека којег неко отме и држи затвореног 15 година. Без речи објашењења. Онда га пусти и каже му да има пет дана да открије ко га је отео и зашто.

Дакле, трилер и мистерија, али на корејски начин.

Сва даља прича о филму била би трошење прстију и простора интернета - одгледајте. А ако сте већ гледали подсетите се генијалности оне сцене у ходнику.

Филм је други део Осветничке трилогије, чији филмови нису међусобно повезани, али се баве истом темом - осветом уз доста насиља.

Први је Симпатија за господина освету (Symphaty for Mr. Vengeance, 2002), а трећи Госпођа освета (Lady Vengance, 2004).

Одлични филмови, мада знају да буду прилично тешки.

ИМДб оцене (по редоследу објављивања) - 7.6; 8.4; 7.6

Видео сам ђавола (I saw the devil, 2010)

Још један од филмова који тешко да би могао да буде снимљен у Холивуду.

Прича прати тајног агента којем серијски убица - опет одлични Чои Мин Сик - убије вереницу, па он одлучи да пронађе ко је то урадио.

И пронађе га. Неколико пута. А шта се све деси између тога и на крају... Погледајте.

Дакле, акција, трилер, драма, поново - уз доста насиља.

Надлежни органи су чак приморали редитеља Ким Џи Вуна да избаци неколико сцена да би пустили филм у биоскопе, па постоје верзије краће за осамдесетак секунди.

Вероватно је јасно до сада, али овај филм није баш за децу.

ИМДб оцена - 7.8

The Chaser, 2008

Као што сте приметили, јужнокорејцима не мањка филмова са темом освете и потере за каквим убицама.

И ово је један од њих, такође рађен по истинитим догађајима.

Акциони трилер у којем бивши полицајац који ради као макро, почиње истрагу када проститутке које раде за њега нестану. Убрзо сазна да их је све звао исти човек - серијски убица.

The Chaser је добар пример како класична прича о јурњави за убицом може да се исприча на другачији начин.

У филмовима на које смо навикли тај неки бивши полицајац би убицу јурио цео филм и на крају би га ухватио (или не). Овде је другачије.

Како - погледајте. Вреди, верујте им.

Као и многи филмови из читавог света. Без обзира на то на ком су језику.

ИМДб оцена - 7.9

