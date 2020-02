Image copyright Getty Images Натпис на слици Квин на додели награде 1990. године

Музичар Луис Капалди и репер Дејв воде у броју номинација за овогодишњу доделу Брит награда.

Број награда је смањен, а организатори обећавају више музике и мање говора.

У уторак ће бити обележена и 40. годишњица Брит награда - иако је прва церемонија одржана 1977. године, награде нису додељиване редовно све до 1982. године.

За ове четири деценије, Брит награда су изнедриле многе тренутке за памћење. Ево десет кључних тренутака који ће се заувек препричавати.

1. Мадонино непланирано спуштање низ степенице

Мадона је имала проблем са костимом на затварању Брит награда 2015. године када је нови изводила сингл Living For Love.

Дугачак плашт који је носила, није успео да се откачи као на проби. Резултат? Плесач који је требало да свуче плашт, заправо је повукао целу Мадону, која је пала низ степенице уз гласан ударац.

Мадона је поново доказала колики је професионалац, наставивши да пева као да се ништа није догодило.

„Ударила сам потиљак", изјавила је касније. „И један човек је до три ујутру стајао изнад мене са батеријском лампом како би се уверио да је све под контролом."

2. Фреди Меркјури последњи пут у јавности

Певач групе Квин Фреди Меркјури последњи пут се појавио у јавности на уручивању награде за изузетан допринос 1990. године.

Фанови су били навикли да контроверзни певач доминира бином, али те вечери, гитариста Брајан Меј је говорио у име групе. Меркјури је завршио говор једним простим „Хвала вам, лаку ноћ".

Тада није било познато да је Меркјурију три године раније дијагностикована сида. Чак ни чланови бенда испрва нису знали то.

Меркјури је преминуо 1991. године, дан након што је јавно проговорио о болести.

3. „Меј, где је новац за Гренфел?"

Стормзи је затворио церемонију 2018. године критикујући начин на који се тадашња премијерка Тереза Меј носила са пожаром у Гренфел тауеру.

Током жестоког реповања, Стормзи је упитао „Терезо Меј, где је новац за Гренфел?"

У то време, из владе је саопштено да је издвојено 58.9 милиона фунти за Гренфел, од чега је потрошено 30 милиона.

Годину дана након трагедије, Тереза Меј је у тексту за Ивнинг стандард написала да „иницијална реакција није била добра".

4. Поливање лорда Прескота

Image copyright Getty Images Натпис на слици Џон Прескот и његова супруга убрзо након поливања

Потпредседник владе Џон Прескот је 1998. безбрижно гледао извођење песме Go Your Own Way бенда Флитвуд Мек када је Дамберт Нобакон из анархистичког поп бенда Чумбавамба пришао столу и испразнио кофу ледене воде на Прескота и његову супругу.

„Ово је за лучке радника из Ливерпула", повикао је, мислећи на нереаговање Нових лабуриста на двогодишњи штрајк у Мерзисајду.

Чумбавамба су отворили церемонију доделе награда песмом Tubthumping, променивши речи у „Нови лабуристи су продали лучке раднике, баш као што су продали и све нас".

Иако није дошло до тужбе, Прескот се 14 година касније осветио на Твитеру, коментаришући вест о распаду бенда.

5. Адел јавно подржава Кешу

Image copyright Getty Images

Адел је више пута обележила доделе Брит награда.

Оставила је публику без речи током извођења Someone Like You 2011. године, док је наредне године њен говор прекинут како би се простор уступио бенду Блур.

Али тренутак који сте можда заборавили, одиграо се 2016. године када је подржала певачицу Кешу.

„Волела бих да се захвалим мојој издавачкој кући због прихватања чињенице да сам женско, али и да искористим овај тренутак да јавно подржим Кешу", изјавила је Адел.

У то време, Кеша је била усред правне битке са продуцентом, Др Луком, ког је оптужила да ју је ментално и сексуално злостављао.

Он је демантовао оптужбе и узвратио тужбом за клевету и кршење уговора. Случај још увек одјекује.

6. Џарвис Кокер против Мајкла Џексона

Image copyright PA Media Натпис на слици Мајкл Џексон изводи песму Earth Song на додели награда 1996. године

Овај случај сви памте иако није емитован.

Мајкл Џексон је 1996. године гостовао на додели Брит награда са песмом Earth Song.

Ох, у реду, било је потпуно сулудо. Џексон је представио себе као некакву исусовску фигуру, нудећи спас и утеху деци и одраслима који су га окруживали, док је изводио бомбастичну, седмоминутну песму о природним катастрофама.

Када се звезда попела на кран и уздигла изнад публике, Џарвису Кокеру из бенда Палп је прекипело. Изашао је на бину, презриво погледао около, а затим окренуо леђа публици и показао задњицу.

Упитан да објасни инцидент касније те недеље, певач је одговорио: „Само сам седео тамо, гледао и осетио се лоше, јер је изводио његову исусовску тачку".

„Помислио сам: 'Бина је ту, ја сам ту и можете нешто да урадите поводом тога и кажете како је ово све гомила будалаштина, уколико то желите."

Џексон је објавио да је „згрожен, тужан, шокиран" и, у случају да нисте схватили „бесан и љут".

7. Воћкаста Бјорк

Image copyright Getty Images

Бјорк је освојила награду за најбољу страну извођачицу чак четири пута у последњих 26 година.

Међутим, никада се није осећала пријатно када је реч о похвалама. Када јој је Голди уручио награду 1996. године, она се сакрила испод његове јакне, пре него што је изговорила просто „хвала".

Две године касније, дошла је спремна. „Ја сам", изјавила је свечано, „захвални грејпфрут" (a grateful grapefruit).

8. Џејк Вајтхол против Пирса Моргана

Image copyright Getty Images Натпис на слици Џејк Вајтхол ће и ове године водити доделу

Џејк Вајтхол је одувек имао оштре духовите опаске.

Али највише пажње је привукао када је у уста узео водитеља емисије Добро јутро, Британијо, Пирса Моргана, осврнувши се на његову свађу са женском групом Литл Микс.

„Пирсу Моргану се није допала та фотографија на којој сте голе", рекао је. „Што је чудно јер, бујне груди и четири браде - вероватно изгледа као када погледа сопствени одраз у огледалу."

Вајтхол и Морган су се касније закачили око шале, али су закопали ратне секире када се Вајтхол појавио у његовој емисији.

9. Ејми и Валери - наступ за памћење

Image copyright Getty Images Натпис на слици Ејми Вајнхаус са Марком Ронсоном изводи песму Valerie, 2008.

Крајем 2007. године и почетком 2008. године, муж Ејми Вајнхаус је завршио у затвору, а њени концерти су постали хаотични.

Често је на бину излазила пијана, исцрпљена, брбљајући речи, а често би бризнула у плач између песама.

У јануару се појавио снимак на ком се види како певачица пуши крек. Брзо је одведена на рехабилитацију, а наступи су отказани.

Није било познато да ли ће наступити и на додели Брит награда.

Али када се придружила Марку Ронсону на бини, изводећи песму Valerie, деловало је да се стара Ејми вратила.

Остаће запамћен као један од њених најбољих наступа на телевизији, а награђена је и најјачим аплаузом те вечери.

10. Girl Power

Image copyright Getty Images Натпис на слици Џери Халивел 1997. године

„Омиљени аутфит" Џери Халивел је постао култни део британског попа - међутим, то није био звездин први избор за наступ Спајс Гирлс на додели 1997. године.

Риђа спајсица је требало да носи црну Гучи хаљину, али се предомислила у последњем тренутку.

„Знаш Ема, није ми баш удобна ова хаљина, имам много бољу идеју", изјавила је Ема Пул у интервјуу за лист Телеграф.

„Идем до сестре, она има ове пешкире с бојама заставе. Сашићу хаљину."

Завршила је на насловницама свих новина, а Харперс Базар је уврстио међу десет најсензационалнијих хаљина свих времена.

