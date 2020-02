Image copyright Bob King Creative Натпис на слици Оли Добсон игра Мартија Мекфлаја, а Роџер Барт игра Дока у представи Повратак у будућност: Мјузикл

Више људи жели нови филм о „Повратку у будућност" него наставак било које друге филмске франшизе. Али један од твораца овог класика каже да би снимање још једног филма било као „подвођење властите деце".

Тако да „Повратак у будућност" уместо наставка, одлази на позоришну сцену и то као мјузикл.

Ходање кроз фоаје Манчестерске опере недељу дана пре прве изведбе, значи пробијати се кроз гомилу реквизита и опреме који чекају да буду постављени на место.

Около леже делови Докове научничке опреме, ту је и скејтборд, а члан екипе пролази носећи нешто што изгледа као костим плесачица из педесетих. Компоненте Доковог нуклеарног кондензатора флукса вероватно су негде у близини - разбацане.

Аутомобил делореан је на сцени, купајући се у шареном светлу и сувом леду.

„Скрените поглед", каже директор позоришта, напола у шали, док ме води у просторију у бекстејџу како бих интервјуисао тим који стоји иза ове представе.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мајкл Џ. Фокс је играо у оригиналној филмској трилогији

Позната филмска мелодија се пробија кроз врата, као и футуристички звучни ефекти шуштања. „То делореан управо пролеће", примећује композитор Алан Силвестри.

Прво извођење, 20. фебруара, обележило је крај дванаестогодишњег путовања са намером да се доведе на позоришну сцену један од најомиљенијих филмова свих времена.

Започеће једно ново путовање - представа се после Манчестера сели на Вест Енд, а потом можда и на Бродвеј.

То је адаптација оригиналног филма Повратак у будућност из 1985. године, са Мајклом Џ. Фоксом у улози Мартија Мекфлаја, који је остао у 1955. години како би био сигуран да ће његови родитељи почети да се забављају.

Нове песме

„Прича је иста као у филму", каже Боб Гејл, који је написао позоришну представу и био косценариста филмова.

„Али имате ствари које можете и које не можете да урадите у позоришту и које се разликују од филма."

Дакле, у представи, Марти изводи више музичких тачака, а нове песме нас воде дубље у емоције ликова и одсликавају њихову прошлост.

Али делови (као што су трка скејтбордом и либијски терористи који витлају оружјем) јесу измењени. И, нажалост, нема пса Ајнштајна.

Image copyright Phil Treagus Натпис на слици Кристофер Лојд (лево) предаје кључеве делореана Роџеру Барту

Али не би могли ни да сањају да поставе представу Повратак у будућност без реконструкције можда технички најзахтевнијег дела приче - делореановог убрзања до скока кроз време.

„Осамдесет осам миља на сат, сахат кула, удар грома - о, да. Један зарез 21 гигават. Све је то остало нетакнуто. Апсолутно", каже Гејл.

„Како то постижемо? Нећу вам рећи! Добри мађионичари никад не откривају трикове."

У анкети Холивуд репортера из новембра 2018. године, више људи је рекло да би гледало нови филм о Повратку у будућност него наставак Харија Потера, Ратова звезда, Приче о играчкама или било које друге велике филмске франшизе.

„Много људи је запиткивало: 'Зашто не урадите Повратак у будућност четврти део? Зашто не урадите нову верзију Повратка у будућност?'", каже Гејл.

„Не би било у реду"

Али он и Роберт Земекис, режисер и косценариста три филма, унели су у уговоре са Универзалом захтев да ниједан филм не може да се сними без њиховог одобрења. Шефови студија су дали све од себе да их наговоре на то.

„Све време. Све време", каже Гејл. „'Шта треба да урадимо да вас убедимо да урадите ово?'"

„Рекли смо: 'Ништа'. 'Зарадићете много новца.' 'Већ смо зарадили много новца.'"

„Знате, не подводите властиту децу. То не би било у реду. С разлогом смо ставили реч 'Крај' на крају трећег дела."

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мајкл Џ. Фокс се појавио на добротворном догађају у вези са Паркинсоновом болешћу у новембру

„Плус, Мајкл Џ. Фокс није у стању да сними филм, а нико не жели да гледа Мартија Мекфлаја са Паркинсоновом болешћу и нико не жели да гледа другог глумца како игра Мартија Мекфлаја уколико желите континуитет.

„Већ смо видели филмове о Ратовима звезда и Лук Скајвокер је старац." Он слаже гримасу. „То уме да буде помало болно, зар не?"

„Учимо из чињенице да се велики број студија превише пута враћао на извориште са неком од франшиза, а публика је разочарана и говори: 'Ох мој Боже, уништили су ми детињство.'

„Не желимо да уништимо ничије детињство, а мјузикл је био савршен начин да се публици подари још Повратка у будућност, а да се успут не уништи ништа од онога што се десило пре."

Image copyright Getty Images

У позоришној представи, британски глумац Оли Добсон је Марти Мекфлај, а Дока Брауна игра добитник Тонија Роџер Барт - са све фризуром „лудог научника" какву је Кристофер Лојд носио у филмовима.

Легендарне песме из оригиналних филмова - као што су The Power of Love од Huey Lewis and the News и Johnny B Goode Чака Берија су остале. Придружила им се гомила нових нумера из пера Силвестрија, који је писао и филмску музику, баш као и вишеструки добитник Гремија Глен Балард.

Гејл и Земекис су ангажовали овај пар да ради на музици још пре 12 година. „Узели смо тај легендарни филм и покушали у њему да пронађемо елементе приче који ће имати смисла на позоришној сцени", каже Балард.

„Држали смо се приступа Хипократове заклетве - прво и прво, никоме никад нећу нанети зло, нарочито не овим ликовима и причи које сви познају и воле."

Image copyright Getty Images Натпис на слици Алан Силвестри, који је компоновао музику за филмове, радио је и на мјузиклу

Силвестри сматра да нас музика увлачи даље у нешто што је иначе „дубоко емотивна" прича и животе ликова са којима публика може да се поистовети.

„Имате архетипског малтретираног клинца који доживи трансформацију. Силеџија доживи трансформацију. Марти је сјајан авантуриста, испоставља се. Постоје велика љубав и пријатељство између Дока и Мартија", каже он.

„Помаже што су они толико јасно оцртани у оригиналном филму, па можете да ударите на крупне емоције и да се баците на унутрашњи живот тих ликова."

Иако се тим мјузикла не држи филма „слепо", Боб Гејл се нада да ту има довољно тога да функционише на позоришној сцени и истовремено задовољи глад фанова за нечим новим из Хил Велија.

„Има много тога што је сасвим исто. Али има доста тога што је другачије", каже он.

„И надамо се да смо потрефили праву мешавину та два и да ће људи рећи: 'Дошао сам да гледам Повратак у будућност и гледао сам Повратак у будућност.'"

Повратак у будућност: Мјузикл игра се у Манчестерској опери од 20. фебруара до 17. маја

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk