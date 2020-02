Image copyright Asayel Slay Натпис на слици Прети јој хапшење због спота

Званичници Саудијске Арабије саопштили су да реперка која је објавила спот за песму Девојка из Меке (Mecca Girl), у којој о женама из светог града говори да су „моћне и лепе", треба да буде ухапшена.

Корисници друштвених мрежа љутито су одреаговали на ову најаву, називајући званичнике „лицемерним".

Престолонаследник контроверзне државе Мохамед Бин Салман је 2018. године покренуо програм реформи.

Међутим, активисти тврде да је репресија у порасту и да је слобода изражавања угушена.

Млада реперка која се представља као Асајел Слеј, објавила је прошле недеље видео на Јутјубу.

Она репује о женама из Меке, светог исламског места у који милиони муслимана одлазе на Хаџ или годишње ходочашће.

„Ми поштујемо остале девојке, осим девојака из Меке, као слаткише" (Our respect to other girls but the Mecca girl is sugar candy), пева она док у споту мушкарци и жене играју у кафићу.

Спот се проширио друштвеним мрежама, а људи користе хештег #Mecca_Girl_Represents_Me, хвалећи га.

Гувернер Меке Кхалед ал-Фаисал наредио је у четвртак хапшење људи који стоје иза спота, твитујући да „вређа обичаје Меке" и користећи хештег „Ово нису девојке из Меке".

Налог Асајел Слеј је суспендован, а видео више није доступан на Јутјубу.

Један популарни твит гласи: „То је једина реп песма која не садржи ниједну псовку, увреду, порнографску сцену, голотињу, хашиш или пушење, а реперка чак носи хиџаб.

„Девојка ће бити ухапшена јер песма не одговара новој Саудијској Арабији или старој."

Други корисници друштвених мрежа указују на двоструке стандарде према мушкарцима и женама.

Они су скренули пажњу на случај мароканског певача Сада Ламјареда коме је дозвољено да наступа у Ријаду, после суочавања са три оптужбе за силовање које он негира.

Корисници друштвених мрежа оптужили су власти да у иностранству говоре о модернизацији земље, а да заправо у држави ту модернизацију потиру.

„Ово је тако типично за саудијску владу - доводе западне инфлуенсере да промене режим, али нападају права саудијских жена да кроз уметност изразе свој културни идентитет", написала је на Твитеру Амани Ал-Ахмади, која себе представља саудијско-америчком феминисткињом.

Престолонаследник Мохамед Бин Салман промовише модернију слику земље у иностранству, што је део његовог програма реформи Визија 2030.

Уметници, међу којима Мараја Кери, Ники Минаж и БТС позвани су да наступе у тој држави.

Ники Минаж је одбила, наводећи подршку правима жена и ЛГБТ заједнице.

На музичком фестивалу у децембру, 120 саудијских мушкараца и жена ухапшено је јер је носило „неприкладну одећу".

