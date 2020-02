Image copyright AFP Натпис на слици Око 1,1 милион људи убијенo је у Аушвицу

Неколико јеврејских удружења критиковало је Амазон због измишљених приказа Холокауста у новој серији Ловци.

Ову компанију, која је интернет гигант, оптужили су и да продаје антисемитске пропагандне књиге.

Продуцент Дејви Веј бранио је серију, а из Амазона су рекли да су свесни реакција око контроверзне продаје књиге.

Ловци, драмска серија из десет делова, прати тим ловаца на нацисте у Америци 1970-их.

Творце серије у којој глуми Ал Паћино, оптужили су за неукус и приказивање искоришћавање Јевреја кроз измишљене злочине током Холокауста.

Око шест милиона Јевреја убијено је широм Европе под окупацијом нациста у Другом светском рату.

У једној сцени, становници концентрационог логора Аушвиц приморани су да се убијају, док их користе у игри људског шаха.

Веј, чија је бака преживела Холокауст, рекао је да су Ловци „инспирисани истинитим догађајима", али да то није документарна серија и да никада није требало да буде.

Рекао је да се одлучио да измисли неке сцене у серији јер није желео да погрешно представи патње стварних људи.

„На крају, истина је да су нацисти починили дела екстремног садизма и мучења - било је чак и инцидената са суровим играма - где су користили жртве. Једноставно нисам хтео да прикажем оне конкретне, стварне трауме," рекао је Веј.

„Ако се ради о крупнијем филозофском питању, можемо ли причати приче о Холокаусту које нису документарне? Верујем да можемо и треба."

Из Меморијалног центра Аушвиц, хуманитарне организације која некадашњи логор одржава као историјско место, оптужили су творце серије да су „измислили лажну игру људског шаха" и направили „опасну глупост".

Керен Полак, извршна директорка Одељења за едукацију о Холокаусту, рекла је за ББЦ да се оваквим описима ризикује негирање Холокауста и да они програму додају тон „непристојне забаве".

„Имамо одговорност да штитимо истину о Холокаусту", рекла је Полак, „посебно док се удаљавамо од живе историје, преживелих је мало и рањиви су."

„Не можемо то сами", додала је. „Морамо се ослонити на друге људе у друштву који желе да чине добро."

Око 1,1 милиона људи, већином Јевреја, убијено је у Аушвицу.

Преживели и међународни лидери окупили су се у бившем логору прошлог месеца како би обележили 75. годишњицу ослобађања Аушвица.

Амазон је недавно био у жижи јавности због продаје антисемитских књига, укључујући књигу The Jewish Question in the Classroomнацистичког пропагандисте Јулијуса Штрајхера.

Надлежни из Меморијалног центра Аушвица су поново послали писмо тражећи од Амазона да уклони ове књиге из продаје.

„Када одлучите да зарађујете од продаје злобне антисемитске нацистичке пропаганде објављене без икаквих критичких коментара или контекста, морате да имате на уму да су те речи довеле не само до Холокауста, већ и до многих других злочина из мржње", наводи се у писму.

„Као продавци књига свесни смо цензуре кроз историју и то не узимамо олако", рекли су из Амазона у одговору.

Додали су и да улажу „значајно време и ресурсе" да би производи које продају били по њиховим правилима.

После жалби из Меморијалног центра у децембру, Амазон је повукао неколико производа са интернет странице, укључујући божићне украсе који приказују Аушвиц.

