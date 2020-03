Преминуо Кени Роџерс, легенда кантри музике

Image copyright Getty Images Натпис на слици Роџерс је продао више од 100 милиона плоча.

Легенда америчке кантри музике Кени Роџерс преминуо је у 81. години.

Представник породице је саопштио да је Роџерс „преминуо у миру, природном смрћу, у породичном дому".

Роџерс је током седамдесетих и осамдесетих година 20. века био на врху кантри и поп музичких листа, а освојио је и три Гремија.

Током каријере дуге више од шест деценија, Роџерс је био познат по специфичном гласу, а неке од најпознатијих песама су му The Gambler, Lucille и Coward Of The County.

Једном је изјавио да његове песме „кажу оно што сваки мушкарац жели да каже, а свака жена жели да чује".

Ко је Кени Роџерс?

Одрастао је сиромашној породици у Хјустону. Када је почео да се бави музиком, променио је неколико бендова, пре него што је 1976. започео соло каријеру.

Никада није био миљеник критике, али је постао један од најуспешнијих поп-кантри певача свих времена.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Роџерс и његова пријатељица Доли Партон су 1983. имали велики хит „Islands in the Stream"

На десетом је месту листе америчких певача по броју продатих албума у историји.

Сарађивао је током каријере са низом легенди кантри музике, попут Доли Партон и Вилија Нелсона.

Нова популарност

Роџерс је 2007. године поново постао веома популаран у Британији зато што је његова песма The Gambler постала незванична химна енглеског рагби тима пред Светско првенство.

Песма је била толико популарна да ју је на музичком фестивалу Гластонбери 2013. године извео два пута.

Исте године је постао члан кантри Куће славних, примивши и награду за животно дело Удружења кантри музичара.

Његова породица је у саопштењу навела да је Роџерс „оставио неизбрисив траг на историју америчке музике".

Роџерс је био и бизнисмен, имао је током година неколико пословних подухвата, углавном са некретнинама и у угоститељству.

Глумио је и у неколико телевизијских серија и филмова, међу којима је улога возача тркачких аутомобила у филму Six Pack из 1982. године.

Током интервјуа за ББЦ 2013. године причао је и о „опсесији" тенисом, рекавши да је био толико добар да је на АТП дубл листи био на вишој позицији од чувеног Бјорна Борга.

Женио се пет пута и имао је петоро деце.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk