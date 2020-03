Image copyright Getty Images Натпис на слици Вест и Свифт су у тубулетним односима од 2009. године

Чувени телефонски разговор између Кањеа Веста и Тејлор Свифт, узрок њихове вишегодишње свађу, процурео је на интернет.

Разговор је вођен 2016. године, када је Вест тражио дозволу Тејлор Свифт да помене њено име у песми Famous.

Када је песма објављена, Свифт се успротивила због текста у којем је названа „оном кучком".

Вестова супруга Ким Кардашијан је одмах потом објавила измонтирану верзију разговора, рекавши да је Свифт за то дала сагласност.

Међутим, снимак који је процурео показује да је Вест изоставио реч увредљиву реч када је питао за дозволу.

Двоје музичара су у турбулентним односима од 2009, када је Вест прекинуо говор Тејлор Свифт на додели МТВ награда. Свифт је тада награђена за најбољи женски спот.

Одузевши јој микрофон, Вест је рекао да сингл Бијонс Single Ladies заслужује награду више него песма You Belong With Me Тејлор Свифт.

„Тејлор Свифт, пустићу те да завршиш", рекао је Кање - ова реченица овековечена је у један од најпрепознатљивијих мимова на интернету - „али Бијонс је снимила један од најбољих спотова свих времена!"

Image copyright Getty Images Натпис на слици Награда из 2009. је прва коју је Свифт освојила у категорији најбољег спота

Њихов однос се поправио средином 2010-тих, али је објављивање песме Famous изазвало велику свађу.

Свифт је посебно негодовала због Вестовог стиха „Учинио сам ону кучку познатом".

Кардашијан је прискочила у одбрану супругу и рекла за магазин GQ да се Свифт „у потпуности сложила" са овим стиховима.

„Знала је шта излази. Одједном је почела да се прави да није знала. Кунем се, мој муж је добио толике критике, а поштовао је протокол и чак је позвао [Свифт] да пита за одобрење", рекла је Кардашијан.

Кардашијан је касније објавила измонтирану верзију тог телефонског разговора, која је проузроковала талас мржње и беса према Свифт, нарочито међу фановима који су затрпали друштвене мреже певачице емотиконима са змијом, желећи да каже да је испала дволична.

Свифт је одговорила да снимак не открива читаву причу.

„Где је снимак како ми Кање говори да ће ме назвати 'оном кучком' у песми? Не постоји јер се то никада није ни десило.

„Не можете да контролишете нечији емоционални одговор на прозивку да 'кучка' пред целим светом.

„Ја сам хтела да подржим Кањеа током тог разговора, али не можете да се сложите са песмом коју никада нисте ни чули.

Неправедно сам представљена као лажов, док заправо никада нисам добила целу слику нити учествовала у песми, и то је напад на личност", рекла је Свифт.

Ситуација се погоршала када је Вест у спот убацио воштану фигуру голе Свифт.

Она је, заузврат, цео следећи албум Reputation посветила последицама Вестовог чина, а емотикон са змијом постао је лајт мотив њене светске турнеје 2018. године.

„Феминисткиње ће дићи дреку"

Овог викенда се снимак 23-минутног разговора између Веста и Свифт појавио на интернету и чинило се да је Свифт у праву.

Репер на почетку описује стихове песме „Имам осећај да бисмо Тејлор Свифт и ја још увек могли да спавамо заједно", изостављајући смех Свифтове која каже да је овај део зафркавање.

„Драго ми је да није злочесто", каже она. „Дефинитивно мислим да, када ме већ питаш, наравно да ћу рећи 'Да, свиђа ми се, мислим да је пресмешно'. Али, морам да размислим о томе".

Велики део разговора води се око алтернативне верзије песме „Тејлор Свифт ми можда дугује секс", против чега се Свифт буни.

Ако Вест објави ту верзију, каже Свифт, „феминисткиње ће дићи дреку".

Image copyright Getty Images Натпис на слици Вест и Ким Кардашијан су се венчали 2014.

Касније, Вест опрезно поставља питање у вези с другим, још шкакљивијим стихом.

„Океј, а шта ако касније у песми кажем, хм... „Учинио сам је познатом?", пита он.

Тон Свифт се приметно мења док одговара Весту да је продала милионе албума пре него што ју је прекинуо на додели МТВ награда.

„Мораш да испричаш причу онако како си је ти видео и онако како си ти то искусио", каже она.

„Знаш, ти стварно ниси знао ко сам ја пре тога. Зар не мења ствар то што сам продала седам милиона примерака тог албума [Fearless] пре него што си ти то урадио, што се и десило. Ти ниси знао ко сам ја пре тога. То је у реду".

Иако су процурели снимци непотпуни, чини се да Вест никада није поменуо да ће назвати Свифт „оном кучком" у песми. Али се Свифт и без тога није у потпуности сложила са текстом песме.

„Морам да размислим о томе зато што, знаш, када чујеш тако нешто први пут, једноставно мораш о томе да размислиш. Зато што је то потпуно лудо", каже она.

Вест одговара обећањем да ће јој послати песму са „тачним текстом и свим другим детаљима".

Но они који подржавају Свифт кажу да репер никада није испунио обећање.

Остаје нејасно како је снимак доспео на интернет. Чини се, међутим, да је најзагрејанијим фановима помогао да одлуче ко је у праву: фанови Свифт кажу да је неправедно оптужена, а Вестви - да је добио индикретно одобрење.

Званичних коментра није било, али су и Свифт и Кардашијан реаговале на постове фанова који су наставили да се препуцавају.

Кардашијан је лајковала твит фана који је написао: „Снимак не открива ништа ново. Сви смо то знали. Сада сам јако збуњен".

Свифт је за то време лајковала неколико постова на њеном званичном Тамблр налогу, међу њима и један у ком пише „Ко је све време говорио истину?" са сликом певачице која показује прстом.

„Ево како се карма побрине за све када је пустите", написао је други фан, алудирајући на могући наслов њеног следећег албума о којем се шушка.

Фанови Свифтове су одувек сматрали да Вест није испунио обећање да јој пошаље цео снимак, укључујући и стих у којем каже „она кучка".

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk