Image copyright Getty Images Натпис на слици Није јасно да ли песма означава нови Диланов албум

Прве песма Боба Дилана после осам година паузе је седамнаестоминутно размишљање о 1960-има и убиству Џона Кенедија.

„Разнели су мозак краља, хиљаде су гледале од куће и видели су све", пева он у првим минутима песме „Murder Most Foul" (Најпрљавије убиство).

Али овај дубински приказ убиства председника Кенедија 1963. године отвара пут за размишљање о Америци и музици.

Песма је објављена без најаве у поноћ, а Дилан је објаснио да је „снимљена одавно".

„Поздрав за моје обожаваоце и пратиоце, уз захвалност за подршку и лојалност током претходних година", написао је Дилан, добитник Пулицерове и Нобелове награде.

„Ово је необјављена песма коју смо снимили пре неког времена, за коју сам мислио да ће вам бити занимљива. Чувајте се, будите пажљиви и нека Бог буде с вама."

Није дао друге детаље о њеној старости, али деликатни вокали, налик на разговор, подсећају на његове скорашње наступе уживо.

Музички гледано, песма је пространа и лепршава, са слојем клавира, тужном виолином и спорим, суптилним перкусијама - и док би интерпетирање текста песме захтевало више недеља проучавања, два посебна стиха сугеришу да је Дилан можда одабрао да песму објави сада као коментар на америчку политику.

„Тог дана када су га убили, неко ми је рекао 'Сине, време Антихриста је тек почело'", пева он негде на деветом минуту.

„Рекао сам, 'Душа нације је покидана, и почиње да трули полако.' А то је 36 сати после судњег дана."

Поред Кенедијевог убиства, песма алудира на поп културу, од филма Страва у Улици брестова и Млетачког трговца до песме Битлса „I Want To Hold Your Hand" и чак песме Билија Џоела „Only The Good Die Young".

Последњих пет минута готово да представљају каталог његових омиљених музичара, песама и композиција, са референцама на Стиви Никс, Нет Кинг Кола, Иглса, Кол Портеровог мјузикла „Anything Goes", Бетовенове Месечеве сонате, као и џез великана као што су Стен Гец и Чарли Паркер.

Према „Диланологистима", „Murder Most Foul" је најдужа песма коју је Дилан објавио до сада, са трајањем од 16 минута и 57 секунди које тесно претиче песму „Highlands" из 1997. године која траје 16 минута и 31 секунду.

Нејасно је да ли је песма део неког већег рада, а Темпест, последњи албум са новим песмама овог 78-годишњег уметника, објављен је 2012. године.

Насловна нумера тог албума била је такође песма о историјском догађају - потонућу Титаника.

У међувремену, Дилан је објавио три кавер албума на којима је свирао песме Френка Синатре - „Shadows in the Night" (2015), „Fallen Angels" (2016) и „Triplicate" (2017).

Објавио је и нова издања из серије Бутлег, сакупљајући необјављене студијске снимке настале током целе његове каријере. Најновији снимци су из периода између 1967. и 1969. године и његових наступа у телевизијској емисији Џонија Кеша.

