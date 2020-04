Image copyright Warner Music Натпис на слици Њен нови албум дубоко је укорењен у осамдесете године, са референцама на Принца, Блонди, INXS и Мадону

Пре четири недеље, Дуа Липа је долетела назад у Лондон након што је наступила на Марди гра фестивалу у Сиднеју, само да би у стану затекла поплаву.

Кантауторка је изнајмила смештај преко Airbnb-a док се не заврше радови. Сада су она и њен дечко осуђени на боравак у том стану до краја блокаде.

„Заиста уживам у овоме", каже она за ББЦ преко телефона". „Радим ствари које иначе не могу да постигнем, касније устајем, читам књигу и стижем да гледам ТВ серије."

Касније устајање једноставно није било у плану овог месеца.

Дуин други албум Future Nostalgia био је планиран за објављивање почетком априла, а њен распоред до краја 2020. године био је испуњен - светском турнејом, наступом на Гластонберију и појављивањем у емисији Уживо суботом увече, све заказано да се деси у наредним недељама.

Али док су Лејди Гага, Сем Смит и Хаим одложили албуме због корона вируса, Дуа је одлучила да свој објави, поклонивши га обожаваоцима недељу дана пре него што је најављен.

Image copyright Dua Lipa / Instagram Натпис на слици Звезда је причала са фановима из изолације у Лондону

То није била лака одлука. Звезда је била у сузама док је саопштавала вест уживо на Јутјубу, у одређеној мери и због тога што је албум у међувремену процурео (ситуација коју је касније описала као „велику гњаважу").

Кад се све сабере и одузме, сматра да је било важније да рачун буде чист него лупати главу о „савршеној" стратегији за објављивање.

„Снимила сам овај албум да послужи као бекство од било каквих притисака, анксиозности и мишљења спољног света", каже она.

„Јесте, био је прављен да се слуша напољу у клубовима и на фестивалима - али сам истовремено желела да подарим људима неку срећу током овог периода, да не морају да мисле о ономе што се дешава, да се само искључе и плешу."

„Он је можда баш требало да изађе сад, боље пре него касније."

Од албума Future Nostalgia тренутно се очекује да заврши на првом месту британске топ листе и међу првих пет места америчке. Он је и до сада један од најбоље оцењених албума 2020. године, са просечном оценом од 88 на Метакритику.

Као што му само име говори, звучи као носталгична плоча из 2050. године - њене ласерске поп мелодије укрштене су са снажним фанки басом и диско ритмом.

Дуа је осмислила овај концепт крајем 2018. године, док се шетала главном улицама Лас Вегаса.

„Већ сам почела да радим на албуму и знала сам да желим да одражава моје утицаје из детињства, али нисам још била одлучила у ком правцу желим да идем", присећа се она.

„Носила сам слушалице, шетала се како бих разбистрила главу и онда ми је само синуло: 'Ох, знам, Носталгија будућности би могла да функционише."

„Испрва сам се бринула да је то сувише директно, сувише буквално, али док сам се вратила у хотел, идеја је већ очврсла у мојој глави."

„Послала сам поруку менаџеру и рекла му: 'Имам наслов албума, кренућу да радим уназад одатле.'"

Image copyright Warner Music Натпис на слици Очекује се да ће албум завршити на првом месту британске листе у петак

Прва песма која је успела да дочара суштину те идеје била је Levitating, еуфорични џем на ролшуама који има 103 бпм, исти заразни ритам као и Night Fever од Bee Gees.

„Та песма помогла је да обликује албум", каже Дуа, која се „толико узбудила" у студију да је снимање постало импровизована журка.

„Јели смо толико крофни да смо буквално левитирали, толико смо били урађени од шећера", рекла је она фановима током сесије питања и одговора прошле недеље.

„Људи вас доживљавају као вештачки производ"

За разлику од њеног истоименог дебитантског албума, на овом је она потписана као ауторка на свакој песми. Као последица тога, имате јаснију слику о њеној личности - паметна, одлучна, страствена и истински, истински посвећена плесу.

„На мојој првој плочи, имала сам среће што сам добила песме као што су New Rulesи Be The One које нисам ја писала, али које су истовремено велики саставни део моје каријере", каже она. „Али сам сматрала и да имам још много тога да урадим да бих се доказала."

„Кад сте поп звезда, људи вас доживљавају као вештачки производ, и мисле да вас потписују на песми само зато што сте се појавили. Али у случају песама које јесам ја написала, ја сам била на тим сесијама и оне јесу моја лична искуства. И то је нешто што сам желела јасно да пренесем у сваком интервјуу који сам урадила."

Овај пут, Дуа каже да није наступила са ставом да ће одбијати песме других људи. Само је испало да је била „веома инспирисана и знала тачно шта жели да каже."

То је најочигледније на две песме које отварају и затварају албум. Обе се баве различитим аспектом феминизма, са тематском насловном нумером која објављује: I know you ain't used to a female alpha.

„Не желим да поручим да сам то ја", каже она. „Али кад певате ту песму, просто пожелите да се осетите јачом и снажнијом."

Албум затвара рефлективнија Boys Will Be Boys, која исказује свакодневне страхове са којима се жене суочавају али мушкарци ретко морају о њима да размишљају - од игнорисања, преко ниподаштавања до претње насиљем.

Један упечатљив стих о „putting your keys between your knuckles" настао је на основу искуства из стварног живота.

„Сећам се како бих се враћала кући, нарочито зими, кад бих излазила из аутобуса и само покушавала да стигнем до свог стана, на три минута хода од моје аутобуске станице, и једноставно била престрављена од момака који су ми добацивали са бицикала по крају", присећа се певачица.

Уврстила је тај стих да би се обратила директно обожаватељкама „како би оне могле да се осећају као да су примећене, да их је неко саслушао и да знају да све ми пролазимо кроз исто."

Потрудити се више

Ова песма остварење је свега што је Дуа говорила о феминизму још откако ју је песма New Rules катапултирала у глобалну славу пре три године.

Она је говорила о праву на абортус, критиковала опхођење према женама у Саудијској Арабији и представила „план за развој музичке индустрије у пет тачака" на Кембриџ Јуниону.

Чак и на додели Гремија, где је освојила награду за најбољу нову музичарку 2019. године, искористила је време које је добила на подијуму да критикује бившег председника Студијске академије Нила Портноуа, који је изјавио да жене морају више да се „потруде" уколико желе равноправнију заступљеност на доделама награда.

„Била сам много критикована зато што сам се огласила по том питању, али то су ствари које мени много значе - и то вам је то", каже она. Многе друге поп звезде би се просто угризле за језик или избегле такву врсту конфронтације.

Image copyright Warner Music Натпис на слици Нисам осетила потребу да пронађем некога да напише песме за мене, рекла је Дуа Липа

Жилавост јој је, међутим, у крви. Након што је рођена у Лондону, њени родитељи, пореклом косовски Албанци, вратили су је у Приштину кад је имала 13 година - али тамо је провела свега две године, пре него што се вратила у Велику Британију, овај пут сама, да би остварила сан да постане певачица.

„Сматрала сам да немам довољно прилике да то урадим на Косову."

„И тако, кад сам се преселила назад у Лондон са 15 година, још увек сам ишла у школу, али сам мислила да ћу искористити друштвене мреже у своју корист и поставити неке своје обраде на интернет."

„Дубоко у себи желела сам да ми се деси оно што се десило Џастину Биберу, да ме неко открије преко Јутјуба".

Image copyright ITV Натпис на слици ITV Једно од њених првих телевизијских појављивања било је у реклами за X Factor (иако се никад није пријавила на аудицију за емисију)

Да би зарадила новац за музичке сесије, радила је у ресторанима и ноћним клубовима, на крају успевши да потпише уговор за плочу са 18 година.

Њен дебитантски албум одлаган је три пута док је радила на томе да оствари већи успех на топ листама - али у фебруару 2017, године, имала је истовремено три сингла у топ 15.

Тог лета, песма New Rules лансирала је њену каријеру у стратосферу. Пастелно обојена порука женске солидарности у видео споту - девојке се ослањају једна на другу, пазе једна на другу и подржавају једна другу - искристалисала је све што је чинило Дуу Липу јединственом.

То искуство помогло јој је и да дефинише ко жели да буде као уметница.

„Осећам да сам много више у додиру са тим ко сам сада", каже она. „Имам врло јасну представу о томе шта радим и шта желим да кажем. Ствари којих се не бојим."

Та самоувереност поставила је тон за Future Nostalgia. Оставила је плочу по страни након што ју је завршила да би могла да се сконцентрише на визуелну страну пројекта (омот албума буквално је смешта на возачево седиште) и да поради на кореографији.

„На мојој првој плочи, све сам учила у ходу", каже она. „Осећала сам се као да су прва три наступа сваке турнеје моји дани за пробе, ту сам покушавала да схватим како ће ми изгледати сет листа, како ћу наступати, како ћу се обраћати публици и све то."

„Најбоља што могу да будем"

„Овај пут сам знала да желим да завршим плочу и да се онда потпуно посветим аспекту наступа, да се постарам да имам довољно времена за пробе, да будем сигурна да је сваки наступ јединствен."

„Знала сам шта све морам да урадим да бих била најбоља што могу да будем, тако да сам се постарала да имам довољно времена да то могу да постигнем."

Промена је била очигледна кад је Дуа извела повратнички сингл Don't Start Now на додели МТВ-јевих Европских музичких награда у новембру прошле године. Фанове који су претходно исмевали њено понашање на бини освојили су њени плесни покрети и сценографија.

Било је то, признаје она, „први пут да сам сишла са бине и била истински поносна на себе."

Од тог тренутка, све у вези са Дуиним другим албумом ишло је по плану - све до избијања епидемије корона вируса. И зато је сигурно скрхана што су њени планови за остатак лета уништени?

„Ох, била сам истински узнемирена, али то је мала цена коју сам морала да платим", каже она.

„Мој циљ с овим албумом одувек је био да снимим песме које ће дуго живети. Тако да једном кад се све ово заврши, надам се да ћу моћи да наставим тамо где сам стала и да ћу моћи да изађем, путујем на фестивале, изводим ове песме и наступам по клубовима само зато што ми се то ради."

А ако Дуа Липа жели да се нешто деси, можете бити скоро сигурни да и хоће.

Албум Future Nostalgia пуштен је у продају.

