Бил Витерс, прослављени соул певач чији су хитови Ain't No Sunshine и Lean On Me обележили савремену музику, преминуо је у 81. години срчаних компликација, саопштила је његова породица.

Певач је преминуо у понедељак у Лос Анђелесу, изјавили су представници породице агенцији Асошијејтед прес.

Описали су их као „повученог човека чије је срце тежило да се повеже са светом".

„Искрено је разговарао са људима и повезивао их једне с другима", наводи се у изјави.

Певач препознатљивог гласа је написао неке од најпознатијих соул песама седамдесетих попут Just The Two Of Us, Lovely Day и Use Me.

Иако је престао да снима још 1985. године, његове песме су оствариле велики утицај на Р&Б и хип-хоп музику.

Еминем је искористио семпл The Two Of Us у хиту из 1997. године Bonnie And Clyde.

„Скрхани смо због губитка нашег вољеног и посвећеног супруга и оца", навели су чланови породице.

„Повучени човек чије је срце тежило да се повеже са светом његовим стиховима и музиком, искрено је разговарао са људима и повезивао их једне с другима."

„Како је водио миран живот са породицом и пријатељима, његова музика ће заувек припадати свету. У ова тешка времена, молимо се да његова музика понуди утеху и радост док су фанови са својим најближима", саопштила је породица.

Рођен 1938. године, Витерс је био најмлађи од шесторо деце. Његов отац је умро када је Витерс био дечак, па су га одгајиле мајка и бака.

Музиком је почео да се бави у 29. години, након девет година проведених у морнарици.

Сам је научио да свира гитару између смена док је радио на фабричкој траци, производећи тоалет даске за компанију Боинг авиона.

Уштеђевину је искористио да плати снимање песама у студију.

Његова песма Lean On Me заснована је на искуству одрастања у рударском граду у Западној Вирџинији. У тешким временима, комшије би помагале једни другима.

Песма је у последње време повезана са пандемијом корона вируса, како су људи почели да објављују њихове верзије те нумере, шаљући подршку здравственим радницима.

