Image copyright Reuters Натпис на слици Џо Бајден (лево) и Берни Сандерс (десно)

Сенатор Берни Сандерс суспендовао је кампању за председничке изборе у Америци ове године.

Његова одлука отвара пут Џоу Бајдену да буде кандидат демократа на изборима ове године.

Сандерс је обавестио сараднике током конференцијског позива у среду, пре него што ће се преко интернета обратити присталицама.

Седамдесет осмогодишњи Сандерс, који себе описује као демократског социјалисту, стекао је широку подршку постављајући питања здравственог осигурања и проблема радничке класе у центар изборне платформе.

„Преобразили смо америчку свест у ону која показује каква нација можемо да постанемо и ова земља је зато начинила велики корак напред у никад окончаној борби за економску, друштвену, расну и еколошку правду", рекао је Сандерс присталицама у живом преносу преко интернета.

„Наш покрет је победио у овој идеолошкој бици", додао је он.

Сандерс је дуго био водећи у трци за кандидата Демократске странке, али је после прелиминарних партијских избора изгубио предност.

Пред изборе 2016. године, Сандерс није одустао од кампање за номинацију демократског кандидата, али је на крају изгубио од Хилари Клинтон.

Последњих недеља, Сандерс је водио кампању преко догађаја организованих на интернету због повећаног опреза услед избијања епидемије вируса Ковид-19.

Сенатор из Вермонта најближи левим политикама током овогодишњег изборног круга водио је кампању у којој је позивао на здравствену заштиту за све, бесплатне државне колеџе, подизање пореских стопа за богате и повећање минималне зараде у Америци.

Иако је стекао снажну подршку млађих гласача, Сандерс није успео да привуче афро-америчке бираче у јужним америчким државама током прелиминарних избора за кандидата Демократске странке.

