Брус Спрингстин је рекао да је „скрхкан" после вести о смрти легендарног кантри фолк музичара Џона Прајна.

Прајн, добитник неколико Греми награда, преминуо је у уторак у 73. години живота од последица корона вируса, потврдио је његов издавач.

Певач и кантаутор који је обележио америчку и светску музичку сцену био је у болници у Нешвилу од прошле недеље, а његова супруга и менаџерка Фиона Вилан Прајн је објављивала податке о његовом стању.

„Џон и ја смо били новодилановци заједно раних 1970-тих и он никад није био ништа друго до најдражи момак на свету", написао је Спрингстин на Твитеру.

„Право национално благо и текстописац за сва времена."

Прајна су ценили и његови вршњаци, међу њима и Боб Дилан и Џони Кеш.

Прајн је издавао за Атлантик Рекордс, а први самостални албум објавио је 1971, пошто је певач и кантаутор Крис Кристоферсон видео његов наступ у једном чикашком клубу.

Најпознатије песме са албума Angel from Montgomery, Paradise, и Sam Stone, откривале су горке трагикомичне слике америчког друштва и прерасле у химне антиратног покрета.

Пошто је током Вијетнамског рата био амерички војник у Немачкој, Прајн се вратио кући у Чикаго где је радио као поштар.

Док је делио пошту, стварао је песме које су му донеле титулу једног од најутицајнијих америчких уметника.

„Упоредио сам дељење поште с боравком у библиотеци без књига. Једноставно, имаш времена да будеш миран и размишљаш. И тако је настало много песама", рекао је Прајн за лист Чикаго Трибјун 2010. године.

„Ако би песма била добра, запамтио бих је и касније записао."

„Прелепе песеме"

Говорећи за Хафингтон пост 2009. године, Дилан - који је наступао с Прајном - описао је његову музику као „чисти Прустовски егзистенцијализам".

Роби Робертсон из групе The Band, описао је Прајна као „генија".

„Његов рад... светионик бистре беле светлости који сече мрачне дане", додао је бивши фронтмен Лед Цепелина и соло звезда Роберт Плант.

„Његов шарм, хумор и иронија много ће нам недостајати."

Прајн је освојио прву од четири Греми награде 1991, за албум The Missing Years, у категорији за најбољи савремени фолк албум. У истој категорији је тријумфовао и 2005, с албумом Fair and Square.

„Придружујемо се свету оплакујући одлазак кантри и фолк певача и кантаутора Џона Прајна", саопштила је дискографска кућа Recording Academy.

„Цењен широм света као један од најутицајнијих текстописаца своје генерације, Џонов утицај наставиће да инспирише музичаре годинама. Његовој супрузи упућујемо најдубље саучешће."

Прајн је 2008. оперисао рак грла, 2013. рак плућа, а шалио се да му је то побољшало глас.

