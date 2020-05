Image copyright Getty Images Натпис на слици Њен седми албум објављен је пре времена у нади да „може да послужи као мала забава људима" током изолације од корона вируса

Пре три године, шести албум Лоре Марлинг, Семпер Фемина, завршио се звуцима како она одлаже гитару и излази из студија у башту. Потом су се затворила врата, а слушалац је остао сам, у тишини.

Била је то увијена референца, објаснила је певачица, на драму Хенрика Ибсена Луткина кућа, у којој жена напушта мужа и децу у жељи да открије саму себе.

Марлинг се надовезује на исту тему на новом албуму Song For Our Daughter (Песма за нашу ћерку), који је објављен раније него што је планирано, као реакција на изолацију од корона вируса.

Уводна песма, Александра, одговор је на Alexandra Leaving (Одлазак Александре) Леонарда Коена, која се пита где је отишла Коенова љубавница пошто га је напустила.

„What became of Alexandra? Did she make it through?", пита се Марлинг. „What did Alexandra know?" (Шта се догодило са Александром? Да ли је успела? Шта је знала Александра).

„Не помиње се њен унутрашњи живот" у Коеновој песми, објашњава певачица.

„Не постоји сугестија да она има било какав унутрашњи живот који је било шта више него бити заносна лепотица."

„И то је занимљиво за мене као самосталну младу ауторку која има унутрашњи живот и на коју је неко пројектовао ствари и преживела је то, што уме да буде прилично претерано страствено искуство.

„И зато сам пожелела да подарим Александри њен властити глас или да откријем шта се десило са Александром и последице преживљавања те везе", додаје.

„Ја сам властити пут у бекство"

Марлинг се враћа теми одлазећих љубавника у Fortune, варљиво лепој балади у којој жена окончава брак тихим разарањем:

„I had to release us from this unbearable pain."(Морала сам да нас ослободим овог неподношљивог бола)

Песма је инспирисана открићем да је њена мајка, наставница музичког, чувала паре у „фонду за бекство" у случају да некад осети потребу да побегне од породице.

„Вечерала сам са сестрама једне ноћи", присећа се она, „а моја најстарија сестра је рекла: 'Сећате се да је наша мајка држала новчиће од једне фунте у ћупу изнад машина за веш?' А ја сам рекла: 'Ох, да.'"

„Ту је укупно било 350 фунти или тако нешто - ни у ком случају довољно да се побегне - али толико је успела да сакупи током живота."

„И ја сам помислила да је то страшно трагично на један савршен начин, тај покушај једне генерације да за себе избори парче слободе."

Image copyright Chrysalis / Partisan Records Натпис на слици Кантауторка је пет пута номинована за најбољу британску музичарку на додели награде Брит, а освојила ју је једном, 2011. године

Марлинг, која је почетком 2020. напунила 30 година, никад није осетила потребу да сакупи властити фонд за бекство.

„Ја сам свој властити пут у бекство", каже она.

Што је разлог зашто, на крају албума Semper Femina, она није одлазила ни од чега и ни од кога; покушавала је да пронађе нови приступ музици.

Песме које је створила после тог последњег албума деловале су сувише познато, „као писац који изнова и изнова пише једну те исту књигу", каже она. „Мислим да ми је претило да досадим самој себи."

И тако је напустила издавачку кућу и свој менаџмент, сарађивала са позоришним режисером Робертом Ајком, написала оригиналну музику за серију „Бирмингемска банда" и формирала дует по имену Ламп са колегом музичарем Мајком Линдсијем из бенда Танг.

Рад на Ајковој представи „Мери Стјуарт" изменио је њен приступ текстовима. „Начин на који он режира и начин на који пише и преправља комаде, у великој мери је заснован на ритму и зато сам почела много да размишљам о ритму језика", каже она.

Линдси је, са друге стране, увео нову спонтаност у њену музику. У случају пројекта Ламп, многи вокали су снимљени из само једног покушаја, „и могу да чујем себе како се саплићем о текстове зато што су написани 30 секунди пре тога."

Али Song For Our Daughter у потпуности је албум Лауре Марлинг. Њене преокупације - сложеност пожуде, архетипови женског стања, уметност, љубав и жеља за путовањем - провлаче се и овде кроз песме, али се у њима крије и новооткривена економија мелодија и текстова.

„То ми је дефинитивно било на уму: како свести све на основне састојке а да се и даље пренесе сентимент", каже она.

„И не мислим да је нужно то моја најјача страна. Моја најјача страна мислим да је вишезначност, која је дефинитивно и даље ту, али у многим песмама постоји и директан сентимент."

Image copyright Chrysalis / Partisan Records Натпис на слици Једна од њених нових песама инспирисана је једнставном директношћу песама Пола Макартнија

Овај приступ најочигледнији је у последњој песми на албуму За тебе(For Yоu), једноставно склепаној љубавној песми, написаној код куће са њеним дечком.

„I thank a God I've never met, never loved, never wanted... / For you", пева она. „I wear a picture of you, just to keep you safe" (Захваљујем се богу што никад нисам упознала, никад волела, никад пожелела... За тебе)

Песма је, каже она, „мала посвета" Полу Макартнију у тренуцима кад је најтоплији и најискренији.

Она је касније открила љубав према овом бившем члану Битлса, будући да је пре тога одувек била суверена Ленонова обожаватељка.

„Посвађала сам се са пријатељем, да све буде необичније, око тога што сам бранила Ленона против Макартнија", каже она. „И схватила сам то веома лично."

„Из неког разлога сам сматрала да је Пол Макартни био добрица, а Џон Ленон неваљалко и да ја на неки начин отелотворујем неваљалку - и зато сам мислила да би било занимљиво видети зашто сам имала тако снажна осећања поводом тога."

Пошто је упала у црвоточину Јутјуба, Марлинг су се очи „потпуно отвариле" кад је чула Макартнијеву песму из 2005. године, „Jenny Wren, неку врсту додатка песми Blackbird, чији текст описује борбу музичарке да сачува таленат усред сиромаштва, друштвеног угњетавања и сломљеног срца.

„Одувек сам знала да је он сјајан текстописац, али кад ми је неко пустио ту песму, нисам могла да верујем", каже она.

Велика је вероватноћа да се Марлинг пронашла у Макартнијевом тексту, будући да је одавно доследно доводила у питање уску категоризацију музичарки.

Она никад себе није просто представљала као фаталну жену или повређену љубавницу; хероину или жртву; мистичарку или анђела чувара.

Уместо тога, себе убацује у мутне сложености стварног живота. Као што сама каже у једној од нових песама: „I love you my strange girl, my lonely girl, my angry girl, my brave..." (Волим те, моја чудна девојко, моја усамљена девојко, моја бесна девојко, моја храбра...)

Image copyright Chrysalis / Partisan Records Натпис на слици Марлинг има и још један албум са пројектом Lump који је завршен и најављен за објављивање касније током године

Недавно се ова кантауторка осврнула на прво појављивање на сцени лондонског новог фолка са 16 година - кад су је мушкарци саветовали да се „ратосиља гитаре" и постане традиционална певачица у бенду или како су је рани написи у медијима дефинисали у односу на њен однос са Маркусом Мамфордом и Чарлијем Финком из Noah and the Whale.

Она је схватила да је „прерано одузета невиност" велика тема њеног живота, због чега песме на њеном новом албуму намеравају да „наоружају следећу генерацију на начин на који она никад није била наоружана".

„Помислила сам: 'Уколико моја ћерка мора да прође кроз све оно кроз шта сам ја пролазила, ја ћу то емотивно веома тешко поднети."

„И не желим да кажем да моји родитељи нису дали све од себе да створе некога ко је способан да се брине за себе у свету, али зато друштво није. Друштво ми то није пружило."

Упечатљиво је да се њен претходни албум, који је вивисецирао мушки поглед и славио снагу женских односа, појавио непосредно пре него што се запатио покрет #MeToo.

Шта је Марлинг мислила о тим открићима, имајући у виду властита искуства?

„То је велико питање", каже она. „Очигледно сам размишљала о свему томе - и осећала сам се као да касно ступам на сцену - али друштво је каснило још и више."

„Мислим да се све то показује на масовном плану на исти онај начин на који се траума показује. Покушавате да обликујете то у неку причу, а онда схватите да прича уопште није битна, важно је само какво је било искуство."

Насловна песма на њеном новом албуму описује жену чија „одећа завршава на поду, док слуша савете неког маторог досадњаковића" clothes [are] on the floor, taking advice from some old, balding bore".

То је прича упозорења, заснована на причама које је чула од „сваке пријатељице, а и од поприличног броја пријатеља."

Али она види наду у музичарима „пола генерације млађим од ње" који су „много спремнији да јавно искажу ствари које ја нисам била спремна кад сам била у раним двадесетим."

„Њихово схватање поверења и добровољног узајамног пристанка веома је другачије, и то на добар начин, а то је радикално. Осећам се невероватно осокољено због тога."

„Мислим да ће то све да промени."

Нови албум Лоре Марлинг „Song For Our Daughter", појавио се у продаји.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk