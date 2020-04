Које су најслушаније песме „десетих"

Image copyright Getty Images

Ах, чувене 'десете'… Да ли их се сећате?

У то златно време смо још увек могли да слушамо музику у баровима, кафићима, продавницама, на стадионима, у теретани и (понекад) чак и у канцеларији.

Али сада, са првим Ускрсом 2020. који проводимо у карантину, ППЛ и ББЦ Радио 2 могу да открију 40 најслушанијих песама из прошле деценије на британским радио и ТВ станицама.

Диџеј Скот Милс је у понедељак представио листу „апсолутних хитчина" - коју предводе Адел и Бруно Марс, обоје са по три хита на листи.

„Топ 40 најслушанијих песама чина нумере који су радијски продуценти и емитери стално пуштали током протекле деценије и које ће код нас пробудити многа сећања", изјавио је Питер Литем, власник музичке компаније која је саставила листу.

„Универзално вољене"

Џеф Смит, музички уредник ББЦ Радија 2 додао је да је реч о „пакету универзално вољених и певљивих поп хитова који могу да издрже тест времена".

Подаци показују да су емитери преферирали песме соло мушких извођача који су заузели 22 места у поређењу са 14 места на којима су се нашле соло певачице, док се на топ листи нашло више музичара из Сједињених Држава него из Британије - 18:14.

Бендови и групе заслужни су 12 песама, док је најмодернији феномен „колаборације" изнедрио седам хитова.

И Британске станице су време у програму очигледно уступиле простор песмама снимљеним у истој декади (34 од 40), уз само неколико хитова из 2000-их и Натали Имбруљом која је песмом Torn носила читаве деведесете на леђима.

Ријана, Колдплеј, Лејди Гага и Кејти Пери су се такође уписали на топ 40 листу, ипак, то је све што ћете чути о њима у овом тексту. Јер ћемо одмах ускочити на топ 10 на којој се налазе двоје Британаца, две жене и два Фарела.

Топ 10 најслушанијих песама 2010-их на британским ТВ и радио станицама:

10. Sex On Fire - Kings Of Leon

Skip Youtube post by kingsofleonVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by kingsofleonVEVO

Прво, песма коју сте вероватно чули у обради бендова на свадбама откао је изашла 2008. године.

Захваљујући њој, гитарски бенд из Нешвила стигао је до првог места на британској листи и освојио прву Греми награду за најбољу рок песму коју изводи група.

Они су 2017. године у интервјуу за Радио Икс изјавили да ће једнога дана објаснити садржај и позадину песме својој деци.

„То су чарапе у пламену (Socks on Fire)", изјавио је бубњар Нејтан Фоловил. „Ујка Кејлебове чарапе су се запалиле када их је једне вечери сушио на радијатору."

Use Somebody, још једна песма са њиховог четвртог албума, као и Only by the Night, такође су доспеле на Топ 40 листу.

9. Forget You - CeeLo Green

Skip Youtube post by CeeLo Green Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by CeeLo Green

Као што су многи од вас приметили, у питању је верзија која је, за разлику од оригиналне, речником погодна за емитовање. Певач из Атланте је урадио ову нумеру у сарадњи са Бруном Марсом и неколико других музичара.

Песма, која иронично представља критику музичке индустрије, донела му је Греми награду за најбољу урбану/алтернативну нумеру.

Сајт Билборд је тада песму описао као „ведру попут Мотаун хита шездесетих и провокативну налик Еминемовим раним песмама".

Сило Грин је последњи пут виђен како наступа као чудовиште у ИТВ емисији The Masked Singer.

8. Counting Stars - One Republic

Skip Youtube post by OneRepublicVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by OneRepublicVEVO

Амерички поп-рок бенд је први пут освојио британске топ листе хитом из 2013. године Counting Stars, коју је певач и композитор Рајан Тедер написао када је покушавао да направи хит за Бијонсе (која је упадљиво изостала са ове листе).

Спот за ову песму је одгледан више од 2.9 милијарди пута на Јутјубу, што тај видео чини четрнаестим најгледанијим видеом на свету.

Нема толико спотова са крокодилима ових дана, зар не?

7. Uptown Funk - Mark Ronson, ft Bruno Mars

Skip Youtube post by MarkRonsonVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by MarkRonsonVEVO

Друга најпродаванија песма деценије - како на стримовима, тако и у физичкој продаји - такође је и друга Марсова песма на овој листи, а он нам је са њом довео и првог Британца.

Лондонски продуцент и диџеј Марк Ронсон и хавајски певач Бруно Марс освојили су Брит награду за најбољи британски сингл песмом Uptown Funk 2015. године, када је деловало да се она чује буквално са сваког звучника, било где у свету.

Занимљива чињеница: Након што је песма објављена, морали су да наведу The Gap Band као коауторе због сличности са њиховим парти хитом из 1979. године Oops Up Side Your Head.

Друге Брунове песме, Locked out of Heaven и Just the Way You Are, такође су се нашле на топ 40 листи.

6. I Gotta Feeling - Black Eyed Peas

Skip Youtube post by BlackEyedPeasVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by BlackEyedPeasVEVO

Вечерас је та ноћ/Хајде да је проживимо (Tonight's the night / Let's live it up) - певали су B.E.P у њиховом хиту из 2009. године и сигуран сам да ћемо сви следити тај пример ако нам икада кретање буде поново дозвољено.

Траку је продуцирала француска диџеј суперзвезда Дејвид Гета, који је, заједно са бендом, тада био у пуном замаху.

Након што је певачица Ферги напустила бенд 2015. године, B.E.P су изводили песму пре почетка финалног меча Лиге шампиона у Кардифу 2017. године. Наступ, који је садржао ватромет, трајао је дуже него што је планирано, па је почетак меча каснио неколико минута.

Фер је рећи да су имали и боље наступе.

5. Can't Stop The Feeling! - Justin Timberlake

Skip Youtube post by justintimberlakeVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by justintimberlakeVEVO

Поред извођења насловне нумере у филму Тролови, Џастин Тимберлејк је имао и улогу у анимираном хиту компаније Дримворкс.

У интервјуу за TheWrap, Тимберлејк је изјавио да је, попут његовог лика, чупао себи косу како би изнедрио хит песму за та шарена митска бића.

„Ово није било само компоновање песме за филм - већ стварање песме коју ће ликови у филму да певају. То је морало да функционише и то је био део задатка с којим се нико од нас досад није сусрео", рекао је Тимберлејк.

Није морао да брине, како је песма - коју је премијерно извео на такмичењу за песму Евровизије - освојила Греми награду за најбољу песму написану за визуелне медије.

Како је песма објављена 2016. године, представља најновију траку која је ушла у првих десет - пошто су је емитери стално пуштали током читаве деценије - а можда нам помогне да откријемо мистерију несталог Еда.

4. Get Lucky - Daft Punk, ft Pharrell Williams and Nile Rodgers

Skip Youtube post by DaftPunkVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by DaftPunkVEVO

Комбинујући музичко умеће француског електонског дуа, америчке хип-хоп звезде и легендарног гитаристе, постојао је само један могући резултат, зар не? Хит.

Стиви Вондер се такође придружио групи талената, када је поделио бину са њима у извођењу диско хита на додели Греми награда 2014. године. Освојили су награду за издање године и најбољу групу.

Песма је освојила скоро све топ листе на свету, продавши се у милион примерка у Британији за само 69 дана.

„Када размишљам како је настала… са људима које доста волим сам само ушао у студио и решили смо да направимо нешто", изјавио је Роџерс за Official Chart Company. „И из тога настане ово? То је потпуно невероватно, јер нико није очекивао ово!".

3. Moves Like Jagger - Maroon 5, ft Christina Aguilera

Skip Youtube post by Maroon5VEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by Maroon5VEVO

Певач групе Maroon 5 Адам Левин покушао је да побољша атмосферу на једном од досаднијих Супербоул такмичења у новијој историји када је без мајице отпевао ову песму у Атланти.

Песма из 2010. године нашла се на другом месту у Британији, али је зато освојила Америчке топ листе, чиме је Кристина Агилера постала тек пета жена која је имала сингл на првом месту топ листе у три различите деценије, после Џенет Џексон, Мадоне, Бритни Спирс и Шер. Ипак, то није било довољно да је поново позову да наступа на „највећем спектаклу на планети".

Прошле године, Сер Мик Џегер - 76-годишњи певач Ролинг Стуонса на ког се песма односи - објавио је видео како игра у кући уз ову нумеру, непосредно након операције срца, како би доказао да још увек има те препознатљиве потезе.

Још један хит бенда из Лос Анђелеса - Payphone са репером Виз Калифом - такође се нашао на топ 40 листи.

2. Rolling In The Deep - Adele

Skip Youtube post by AdeleVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by AdeleVEVO

Песма којом је Адел најавила њен други студијски албум 21 представља њену повратничку нумеру након успеха њеног дебитантског албума, као и тренутак када је постала права звезда у Америци.

Rolling In The Deep је покупила три Греми награде - албум и песма године, као и за најбољи музички видео.

Она се у споту налази у празној соби која потом креће да се распада, као и веза о којој је певала.

Након Марка Ронсона, ова Лондонка је једина уметница рођена у Британији (и друга жена) која је ушла у топ 10… а Ронсон је чак већину живота провео у Њујорку.

Someone Like You и Set Fire to the Rain са истог албума су се такође нашле на овој листи.

1. Happy - Pharrell Williams

Skip Youtube post by PharrellWilliamsVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by PharrellWilliamsVEVO

Ето вам. Весела и неувредљива нумера на првом месту.

Појављивање Вилијамсовог заразног хита из 2010. године показује да за овим столом нема места за Дрејка, Тејлор Свифт, Џастина Бибера или Аријану Гранде. Можда су они популарнији међу млађом публиком, али радио и ТВ се обраћају много широј публици.

Happy је компонована за анимирани филм Грозни ја 2 и ускоро је постала осма најпродаванија песма у историји британске топ листе.

Живо извођење песме је овом певачу и реперу подарило Греми награду.

Како су Get Lucky и Happy доживеле огроман успех, чекамо да видимо какве ће нам хитове Фарел изнедрити у новој ери.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk.