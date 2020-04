Натпис на слици Лејди Гага, Џенифер Лопез и Шерил Кроу

На концерту Заједно код куће у знак подршке здравственим радницима широм света који се боре против корона вируса учествовале су бројне светске звезде од Лејди Гаге, преко Пола Мекартнија до Тејлор Свифт.

Током осмочасовног спектакла који је преношен на телевизији и друштвеним мрежама наступилo је више од 100 музичара који су свирали у кућама.

С обзиром на околности, квалитет слике је варирао, али било је и неког чудно воајерског узбуђења што смо могли да завиримо у куће у којима музичке звезде проводе време у карантину.

Ово је девет ствари које је обележило концерт.

1) Тејлор Свифт је расплакала све

Тејлор Свифт је једно рекла да никад неће уживо изводити Soon You'll Get Better live, зато што је тема песме - дијагноза канцера код њене мајке - тешка за њу.

Али извођење на овом концерту било је заиста снажно, а жмурила је готово током целе песме.

У контектсту пандемије корона вируса, стихови о цењкању са богом у болничкој чекаоници имали су додатну тежину због великог броја оболелих и њихових породица.

Док је певала - „Шта ја сад треба да радим ако тебе нема?", многи нису успели да задрже сузе.

2) Ролингстонси имају бубњеве, али не и опрему ѕа њих

Никада не би могли ни да помислимо да ће Ролингстонси певати на матрицу... Јер осим ако Чарли Вотс нема магични наслон од фотеље, ема шансе да бубњеви звуче тако у његовој дневној соби.

3) Чарли Пут се није потрудио ни кревет да намести

Шта ће рећи његова мама када види ово. (Пут се налази у кући родитеља, тако да смо помало и очекивали да уђе у собу и почне да виче на њега на пола извођења песме See You Again)

Већина музичких звезда ипак се потрудила да мало среди собе или макад да склони прљаве судове из кадра.

Били смо одушељени начином на који је Делта Гудрим позиционирала камеру тачно тако да се у кадру нађе витрина са наградама.

4) Стиви Вондер одао почаст Били Витерсу

„У тешким времена као што су ова, морамо да се ослањамо једни на друге".

„Мој пријатељ, покојни Бил Витерс, има идеалну песму о томе и желим да га се свим заједно сетимо вечерас".

Затим је на фантастичан начин извео соул класик мешајући и елементе сопствене песме Love's In Need Of Love Today.

Била је то сјајна процена Вондера и још бољи наступ.

Лејди Гага, која је то гледала од куће, најбоље је оценила Вондерово извођење.

5) Неки су имали боље микрофоне од осталих

Ови кућни видео снимци на сјајан начин су пружили увид у опрему коју музичари имају у домовима.

Шерил Кроу је однела победу у овој категорији, пошто је наступила из професионалног студија који има у дворишту куће у Тенесију.

Погледајте ову собу из другог угла...

Колико гитара је потребно уметници која је у каријери снимила неколико платинастих албума?

Али Кроу је једна од срећница. Остали уметници су углавном свирали уз матрицу са дискова и певали преко лаптопова.

А Килерси су извели нумеру Mr Brightside на Касио клавијатури.

Било је и техничких проблема, поготово у првом делу концерта. Али чак је и Пол Макартни успео да сними усправни, а не хоризонтални видео. Почетничка грешка!

(Осим ако није мислио да се снима за ТикТок)

Ипак, организација Global Citizen, која је покренула овај пројекта, саопштила је да су неке ствари намерно изгледале неугланцано.

Слика музичких звезда које се боре са технологијом помогла је да се пошаље јача подршка солидарности.

„Не желимо да ствари изгледају потпуно професионално", рекао је Хју Еванс, извршни директор огранизације за сајт Варајети.

„Сви схватају да људи певају из домова. Планирамо да новац буде прослеђен тамо где треба, за праву ствар. Верујемо да је то најважније".

6) Џенифер Лопез је донела преко потребни гламур

Шта? Очекивали сте да се Џеј Ло појави у тренерци и са косом везаном гумицом? Будимо реални, то се никада неће десити.

Лопез је остала верна себи, донела је преко потребни гламур који људима недостаје у ово време карантина.

Окупана светлошћу стотина украсних сијалица Џеј Ло је извела слатку верзију песме People Барбаре Стрејсенд.

7) Кристина и Краљице је била забринута за наше психичко здравље

Ако се због карантина осећате лоше, нисте једини.

„Веома је чудно", каже поп звезда Кристина и Краљице.

„Сада се све своди на екране и нема људског додира. Знам да то може да буде веома исцрпљујуће у емотивном смислу. Овде у Француској је четврта недеља карантина и ствари се интензивирају"

Додала је да нико не треба да оклева да комуницира са људима виртуалним путем.

Певачица, чије је право име Елоиз Летисје, затим је одсвирала People, I've Been Sad - интимну песму у којој говори о сопственој борби у потрази за срећом.

То је био један од најупечатљивијих тренутака вечери.

8) Техничка ограничења натерала су људе да буду креaтивни

Нису сви учесници имали кућни студио, нити могућност да свирају са сопственим бендом, па су неки морали да буду креативни.

Кит Урбан, који је у карантину са супругом Никол Кидман, сам себи је био бенд. Три Кита истовремено су свирала обраду песме Higher Love Стива Винвуда.

Џон Леџенд је направио живописни клип у којем се нашло и неколико играчица које су плесале.

Један од чланова К-поп беда СуперМ нацртао је цртеж са фанове док је група изводила песму With You.

А домаћин чета, Џими Фалон, удружио се са десетинама здравствених радника у нумери Men Without Hats' Safety Dance.

„Можемо да плешемо, можемо да плешемо, свако пере руке", гласили су прерађени стихови.

9) Стриминг је променио природу оваквих догађаја

„Здраво људи, ја сам Ели Гулдинг и отпеваћу вам неке песме", рекла је (добро сте претпоставили) Ели Гулдинг.

Али онда су гледаоци чули само једну песму, а затим је био ред на Кристину и Краљице.

Испоставили се да је од музичара тражено да сниме велики број песама с обзиром да је концерт трајао осам сати.

Гулдинг је на снимку била ушушкана у зебрасте јастуке, а касније се вратила да одсвира и акустичну верзију песме Burn.

За претпоставити је да су организатори размишљали о томе како у данашње време људи не би имали довољно стрпљења да слушају сваког музичара по 15 минута одједном.

Али у целој ситуацију недостајало су и другачији кадрови камера.

Цео овај екстравагантни догађај моћи ће да се гледа опет на стриминг платформама.

