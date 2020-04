Ролингстонси објавили прву песму после осам година - „Living In A Ghost Town“

Image copyright AFP Натпис на слици Mick Jagger said he was "devastated" to be postponing the US tour

Ролингстонси су објавили је нови сингл после осам година „Living In A Ghost Town" („Живети у граду духова").

У песми обојеној сировим блузом се у једном стиху помиње и криза настала услед епидемије корона вируса, о којој Мик Џегер пева: „Живот је прелеп, али смо сада у карантину/Осећам се као дух, који живи у граду духова" (Life was so beautiful, now we all got locked down / Feel like a ghost, living in a ghost town.).

Песма је снимљена пре годину дана у Лос Анђелесу, али је довршена у карантину, пише у саопштењу бенда.

„Мислили смо да ће одјекнути у времену у којем живимо", рекао је сер Мик.

Skip Youtube post by TheRollingStonesVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by TheRollingStonesVEVO Image Copyright TheRollingStonesVEVO TheRollingStonesVEVO

Џегер је за Епл мјузик и открио да је песма написана за „10 минута" током џем сешна у фебруару.

„Није написана о овом времену, већ о месту пуном живота, а сада када је све лишено живота, морали смо да проговоримо", рекао је Џегер.

У првој верзији песме, каже он, било је пуно речи о куги и сличним изазовима.

„Кит Ричардс и ја смо помислили да треба да је објавимо. Рекао сам да морамо да напишемо нове стихове, јер су неки добри, а неки чудни и доста мрачни", рекао је сер Мик.

Ричардс је рекао да је песма завршена „преко сателита", пре него што је објављена у четвртак.

„На неки начин је било језиво када је песма заживела", рекао је Џегер, додавши да звучи као да је створена „у свемиру".

„Али ми се допада како је на крају испала."

Тежак сам према себи

Living In A Ghost Town је прва објављена песма бенда, после Doom and Gloom и One More Shot, које су се нашле на на њиховом албуму највећих хитова Grrr! из 2012. године.

Њихов последњи албум с новим материјалом био је A Bigger Bang из 2005. године.

„Да, прошло је много времена", признаје Џегер,

„Мислим да је један од проблема који имам је тај што желим да албум буде јако добар",

„Не желим да то буде само добар албум, желим да буде одличан. Знате шта? Ја сам веома тежак према себи. Уколико нешто напишем или нешто напишем са Китом Ричардсом, биће сјајно. Не може да буде само добро", каже Џегер.

Image copyright Getty Images Натпис на слици The band headlined Glastonbury festival in 2013

Певач се нада да ће завршити више песама сада док је у изолацији.

„Не постоји замена за време које проводимо заједно", додаје.

Рекао је и да је тешко проценити када ће се бенд вратити на светску турнеју, одложену због пандемије Ковида-19.

„Не знамо шта ће се догодити с турнејом",

„Не знамо када је следећа фудбалска утакмица. Не знамо када ћемо на турнеју напољу", каже.

Претпоставља да је свирка напољу много здравија него унутра.

„Али сада је у то у домену претпоставке", сматра Мик.

Skip Youtube post by Global Citizen Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by Global Citizen Image Copyright Global Citizen Global Citizen

Стонси су последњи пут виђени на концерту „Један свет: Заједно код куће", прошлог викенда - са четири различите локације, иако Чарли Вотс није имао бубњеве код куће.

Уместо бубњева искористио је кофере и наслон од софе како би одсвирао You Can't Always Get What You Want.

Осврћући се на тренутну ситуацију, Џегер је рекао да је „свестан колико има среће".

„Многи су изгубили посао, а за то нису криви. Околности су потпуно ван контроле. Не може се рећи, радио сам лоше посао и зезнуо сам ствар, па сам добио отказ",

„Онда имате мање новца, а више брига. Многима је јако тешко",

„Ово су ужасна времена за све. Ипак, неким је теже", каже Џегер.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk