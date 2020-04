Image copyright US Department of Defense Натпис на слици Један од објеката приказан на слици из објављених снимака

Америчко министарство одбране је објавило три декласификована видео снимка „необјашњивог ваздушног феномена".

Из Пентагона је саопштено да су желели да „рашчисте све заблуде јавности о томе да ли су снимци који круже стварни или не".

Снимци су већ „процурели" 2007. и 2017. године.

Два је објавио Њујорк Тајмс, док је трећи објавила организација чији је суоснивач бивши певач бенда Блинк-182, Том Делонг.

Након што су први пут објављени, неки људи су тврдили да снимци приказују неидентификоване летеће објекте (НЛО).

Шта је на снимцима?

Према извештају Њујорк Тајмса, снимак из 2004. године су снимила два морнаричка борбена пилота и приказују округли објекат како лебди изнад воде, око 160 километара даље од обале Пацифика.

Друга два клипа снимљена су 2015. и приказују објекте који се крећу кроз ваздух, од којих се један окреће. На једном снимку, чује се како пилот каже: „Погледај ово, човече! Врти се!"

„Након детаљног разматрања, министарство је утврдило да је ауторизовано објављивање ових неповерљивих видео снимака не открива никакве осетљиве способности нити системе, и не омета накнадне истраге упада неидентификованих ваздушних појава у војни ваздушни простор", наводи се у саопштењу Пентагона.

„Министарство одбране објављује ове видео снимке како би разјаснило заблуде јавности о томе да ли су снимци који круже стварни или не, или да ли постоји нешто више од ових снимака. Ваздушни феномен који се на снимцима види остаје заведен као 'неидентификован'."

У твиту који је написао поводом објављивања снимака, Делонг се захвалио акционарима његове организације, To the Stars Academy of Arts and Sciences, и рекао да се нада да ће финансирати даље истраживање ових објеката.

„Након данашњих догађаја и чланака о мојим и настојањима @TTSAcademy да натерамо америчку владу да покрене велику расправу, желим да захвалим сваком акционару компаније To The Starsшто су веровали у нас", рекао је.

„Даље, планирамо да пратимо технологију, налазимо нове одговоре и причамо приче".

Музичар је основао ову организацију 2017. са циљем проучавања НЛО и других паранормалних појава.

