Стриминг сервис Дизни Плус је позвао љубитеље да поделе њихове омиљене тренутке из серијала филмова Ратови звезда, користећи популаран хештег #MayThe4th .

У позиву је наведено и правно упозорење да сви корисници који твитују овај хештег пристају на Дизнијеве услове коришћења и дозвољавају компанији да користи њихов садржај.

Упозорење је изазвало бес фанова чувеног серијала и масовно подсмевање.

Хештег, који представља игру речи „Нека сила буде с тобом" (May the force be with you), већ годинама се користи приликом обележавања празника који су фанови осмислили.

„Одговорите на твит вашим омиљеним тренуцима из Ратова звезда и можда ћете их видети на неком посебном месту #MayThe4th ", написали су из Дизнија.

„Дељењем ваше поруке уз хештег #MayThe4th пристајете на наше услове коришћења ваше поруке, имена налога и садржаја.

Многе фанове је овај твит Дизнија збунио.

„Не можете само наглас да кажете услове коришћења и надате се да је свако ко ради нешто прочитао те услове и пристао на њих", одговорио је један корисник.

Други корисник се нашалио: „Коришћењем мог твита пристајете да сва ауторска права која држите постану јавно добро".

Дизни је касније додао да се порука односила само на одређене твитове којима корисници одговарају на њихову поруку.

„Правни оквири обухватају САМО одговоре на овај твит коришћењем хештега #MayThe4th и помињањем канала Дизни плус. Ови твитови ће се можда појавити у нечему посебном четвртог маја.

Арон Вуд, правник компаније Keystone Law, каже да је, узевши у обзир популарност хештега, мало вероватно да су сви који га користе успели да виде Дизнијев твит.

„Мало је ризично и дрско да су се сви који су написали твит и користили хештег прочитали њихове услове или знали за њих", изјавио је за ББЦ.

Услови коришћења Твитера гарантују да је оригинални садржај који корисници постављају на ову друштвену мрежу власништво самих корисника.

„Корисници могу да дозволе другима да користе њихов твит", додао је Вуд.

„Међутим, Дизнијев ризик је у томе да ли корисници који користе хештег заиста дају дозволу за даље коришћење твита."

