ББЦ је саопштио да ће морати „озбиљно да размишља о свакој фунти" коју троши на нове програме због финансијског притиска у време изолације и пандемије корона вируса.

Застоји у спровођењу новог система бесплатне претплате за старије од 75 година и проблеми у наплати исте од осталих грађана само су неки од разлога за спровођење мера штедње.

Запосленима је саопштено да ће корпорација морати ове године да нађе начин да уштеди око 125 милиона фунти (142 милиона евра).

Запосленима на вишим функцијама плате ће бити замрзнуте до августа 2021. године, а суспендована су и сва нова запошљавања која се не воде као неопходна.

Корпорација ће подржати запослене који желе да током изолације и карантина узимају неплаћена одсуства или да раде пола радног времена ако им такав систем „помаже" у тренутној ситуацији.

Генерални директор Тони Хол је током брифинга у среду рекао да је један од узрока финансијских проблема и одлука да се одложи отпуштање 450 запослених, као и неизвесност oкo прилива прихода од продаје комерцијалних производа

Друге медијске куће су претрпеле су озбиљне ударце током кризе. ИТВ је прошлог месеца за 100 милиона фунти смањио буџет за програм, Канал 4 за 150 милиона.

У среду је Ијан Кац, програмски директор Канала 4, саопштио да ће бити мање драмског програма, а више нискобуџетних садржаја.

„Не верујем да ћемо у следећих неколико месеци видети неке нове драмске садржаје", казао је Кац.

