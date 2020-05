Image copyright PA Media

Спрема се аукција на коју ће бити стављен до сада необјављивани демо снимак некадашњих Битлса, Пола Макартнија и Рингa Стара.

Angel in Disguise само је једна од ексклузивних песама који су написали бивши чланови Фантастичке четворке.

Пол Макартни и Ринго Стар снимили су овај демо за Рингов албум из 1992. године - Тајм Тексас, али песма на крају није ушла у листу за лонгплејку.

Касета са овом песмом сада је на аукцији, а продаје је ди-џеј Тони Лукс, бивши сарадник Радио Луксембургa. Очекује се да ће се продати за суму до 20.000 фунти.

Четвртина суме биће прослеђена организацији Charity Together која прикупља новац за британску Националну здравствену службу, док је остатак намењен Луксовој радио станици United DJs.

На касети су снимљене две верзије нумере - необрађени демо на којем пева Пол Макартни, као и снимак бубњa у пратњи других инструмената и вокала.

На касети, која ће се заједно са још неким меморабилијама наћи на онлајн аукцији компаније Омега, налази се још један демо Рингa Стара - Everyone Wins.

„Прогањајуће мистерије"

Претходно, бубњару се приписивало да је учестовао у писању песме Really Love You, која се први пут појавила на албуму Пола Макартнија Flaming Pie из 1997. године.

Крис Шо, аутор подкаста I am the Egg Pod о Битслима, каже за ББЦ да би ово откриће могло да поправи расположење фанова Битлса док су у карантину.

Ипак, каже да није вероватно да ће се ова нумера ускоро појавити на било каквом албуму са избором најбољих песама Битлса.

„Свака песма Битлса која се открије увек је узбудљива за фанове, а чињеница да су је написали Ринго Стар и Пол Макартни ову чини још привлачнијом", каже он.

„Међутим, чињеница да су Битли одлучили да не објаве Angel in Disguise сугерише да то баш и није најбоља песма на свету. Понекад је боље да неке ствари остану на нивоу прогањајућих мистерија".

Натпис на слици Нотни лист

Нотни лист, за који се претпоставља да га је саставио Макартни, садржи и речи песме: „Зовем се Ричи/Дај да те погледам у очи / Не бој се, ја сам прерушени анђео".

Ричи се, наравно, односи на право име Ринго Стара, које гласи Ричард Старки. Осим тога, аутор предлаже да се песма свира у лаганом ритму, док је сама песма написана у Ц-молу.

Иако је певао на многим албумима Битлса, укључујући Yellow Submarine и With a Little Help of My Friends, 79-годишњем Рингу приписује се да је написао само две песме - Octopus's Garden и Don't Pass Me By.

Ринго Стар је такође написао неколико песама заједно са Макартнијем и покојним Џоном Леноном, укључујући What Goes On са албума Rubber Soul из 1965. године.

На његовом двадесетом соло албуму, What's My Name, налази се и песма коју је написао заједно са Леноном - Grow Old with Me.

„Осећај да смо у могућности да на тржиште избацимо до сад непознати хит Битлса је фантастичан", каже аукционар Пол Ферведер из Омега Хауса.

„Сматрамо да је нумера сигурно била довољно добра да се нађе на албуму. Да ју је Макартни сам објавио, сигуран сам да би наишла на одушевљење фанова".

На аукцији ће се такође наћи колекција писама и докумената које је 1977. године Тони Принц добио након што је у програму објавио да је преминуо идол Битлса, Елвис Присли.

Ту су им аутограми Пола и Линде Макартни, као и јакна Ерика Клептона, једног од ретких спољних сарадника Битлса који је са бендом снимио песму While My Guitar Gently Weeps.

