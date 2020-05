Image copyright Getty Images

Клавијатуриста бенда Стренглерс Дејв Гриндфилд умро је у 71. години, а претходно је био позитиван на тесту на корона вирус.

Гринфилд је умро у недељу, након што се заразио после дужег боравка у болници, где је био због срчаних проблема.

Аутор је највећег хита Стренглерса, Golden Brown, песме о хероину која је 1982. стигла на друго место британске топ листе синглова.

Басиста Стренглерса Жан-Жак Брунел одао је почаст Гринфилду назвавши га „музичким генијем".

Бурнел је рекао: „У недељу увече, 3. маја, мој велики пријатељ и дугогодишњи колега, са којим сам радио 45 година, музички геније Дејв Гринфилд, преминуо је као једна од жртава Велике пандемије 2020. године."

„Сви чланови светске породице Стренглерса жалимо што је умро и упућујемо најискреније саучешће [Гринфелдовој супрузи] Пам".

Бубњар Џет Блек је додао: „Управо смо изгубили драгог пријатеља и музичког генија, а изгубио га је и цео свет.

"Дејв је био потпуно природан у музици. Заједно смо бескрајно обилазили свет и било је јасно да га милиони људи воле. Огроман таленат, велики губитак, много нам недостаје."

Image copyright Getty Images Натпис на слици (С лева на десно) Дејв Гринфилд, Жан-Жак Бурнел, Џет Блек и Хју Корнвел из Стренглерса, 1980.

Стренглерси су основани 1974. године у Гилдфорду, Сури. Гринфилд, пореклом из Брајтона, придружио се бенду годину дана након оснивања и зајахао на таласу панка.

Убрзо је постао познат по свом карактеристичном звуку и стилу свирања на инструментима као што су чембало и електричне оргуље Хемонд. Критичари су упоређивали његов стил свирања са Рејем Мазареком из Дорса (The Doors).

У интервјуу за сајт Стренглерса, Гринфилд је рекао да је на њега више утицала неколицина других познатих клавијатуриста.

"Једине песме Дорса које сам знао биле су Light My Fire и Riders on the Storm", рекао је Гринфилд. „Пре него што сам се придружио Стренглерсма, на мене су вероватно највише утицали Џон Лорд из групе Дип Парпл и Рик Вајкман из групе Јес".

У истом интервјуу, Гринфилд наводи да је Стренглерсе одувек сматрао „више новим таласом него панк бендом", а признао је и да се интересовао за окултизам, што се наслућује на основу привеска у облику пентаграма који носи на многим сликама из раног периода бенда.

„Пентаграм представља микрокосмос (за разлику од макрокосмоса)", рекао је. „Однос између јаства и универзума. У то време, прилично сам интензивно проучавао окултизам."

'Осећај за музику и нежан карактер'

„Голден браун", можда најсветлији тренутак Гринфилда, на крају је бенду донео награаду Ивор Новело; међутим, његовим колегама се песма на почетку није допадала и нису мислили да од ње може да испадне сингл.

Међу хитовима Стренглерса су још „Ноу мор хироус" (No More Heroes), „Пиџиз" (Peaches) и „Самтинг бетер чејнџ" (Something Better Change).

Стренглерси су наставили да снимају и путују на турнере након што их је први фронтмен Хју Корнвел напустио 1990. године.

Корнвел је на Твитеру написао да му је било „веома жао" када је чуо за смрт свог некадашњег колеге. „Захваљујући њему, Стренглерси су се разликовали од било ког другог панк бенда", навео је Корнвел.

„Његов осећај за музику и нежан карактер повели су бенд у занимљивом смеру. Остаће упамћен као човек који је свету дао песму „Голден браун".

Актуелни певач и гитариста Стренглерса Баз Варн описао је Гринфилда као „правог иноватора" и "музичку легенду".

„Реч геније се у данашње време олако користи, али је Дејв Гринфилд сигурно био један од њих", рекао је Ворн.

Због пандемије корона вируса, бенд је недавно одложио опроштајну турнеју, која је била планирана за ово лето.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk