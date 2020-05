Натпис на слици Стан породице Тротер у Пекаму као позадина за видео састанке

Раније су служили махом за контакт са рођацима и пријатељима у иностранству, у крајњој нужди и за пословни састанак, али видео позиви су ових дана постали наша свакодневица.

Родитељи које не виђате јер спадају у ризичну групу, пријатељи из другог града до којих доскора нисте могли да дођете јавним превозом - са њима сте се вероватно редовно виђали захваљујућу Скајпу, све популарнијем Зуму и сличним апликацијама за видео позиве.

И као што је у људској природи да свако мало промени средину у стварном животу, то треба радити и у виртуелним околностима.

ББЦ вам помаже да преуредите видео простор, поделивши преко 100 фотографија празних сетова из популарних серија, емисија и телевизијских студија.

Све фотографије се могу преузети потпуно бесплатно, где год да се налазите у свету.

Заиста, ко не би желео да води пословне преговоре из стана у солитеру Нелсон Мендела у Пекаму?

Натпис на слици Рагина глава, место где се окупљају озбиљни играчи

Тако је, са све наранџама спремним за продају, заједно са воки-токијима сумњивог порекла и неколико паковања југословенског ризлинга.

Или да са пријатељима попије пиће у Рагиној глави?

Нема Бојсија, Марлин и Тригера, али је амбијент свакако пријатан.

Натпис на слици Стари Тардис 1, право путовање кроз време

За праве научно-фантастичне носталгичаре, ту је Тардис 1 из 1976. године.

Можда не можете путовати кроз време, али ће ваши састанци свакако бити визуелно занимљивији.

Натпис на слици Доктор Ху, 2019

А нови љубитељи Доктора Хуа ће се пријатељима и сарадницима јавити са сета из 2019. године.

Ипак, најугоднији амбијент за телефонирање дефинитивно ресторан који води маркантни Рене из серије Ало Ало.

Још ако имате прилику да изговорите реченицу „Allo allo, this is Nighthawk, Over", угођај ће бити потпун.

Натпис на слици Нема певања мадам Едит, тако да можете на миру да причате.

Не брините, нико вас неће чудно гледати, у питању је култна реченица.

За интимније разговоре свакако треба прећи у кухињу ресторана.

Натпис на слици Кухиња француског ресторана

Ако сте фанови серије Истендерс, локације на којима можете да се нађете су бројне.

Они најмлађи могу се наћи на сету популарне дечије емисије Multi-Coloured Swap Shop.

Натпис на слици Соба коју би свако дете пожелело и дан-данас

Ко не би пожелео овакву собу, чак иако је из седамдесетих?

Спорт се враћа на терене, а самим тим и на мале екране и ако желите да коментаришете утакмицу са пријатељима, сада можете то да урадите из неког од ББЦ спортских студија за емисију Match of the Day.

Натпис на слици Таман за први меч Бундеслиге

За љубитеље музике и шоу-бизниса, ту су сетови емисије Top of the Pops, како из 1965. тако и из 1990. године.

Натпис на слици Позорница је ваша

Све фотографије можете преузети овде.

Шта чекате? Скините неку од ових позадина, ионако вас очекује нови видео позив већ данас.

