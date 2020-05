ББЦ гледаоци су песму групе Аба, Waterloo, прогласили најбољом песмом Евровизије свих времена.

Публика је гласала за омиљену песму на виртуелном такмичењу Eurovision: Come Together , организованом у вечери када је требало да се одржи овогодишње такмичење Евровизије.

Евровизија 2020 је отказана у марту услед избијања панедмије корона вируса.

Шведска четворка је победила на такмичењу за песму Евровизије 1974. године у Брајтону. Песма, која је освојила све британске топ листе и утрла им пут ка слави, продата је у скоро шест милиона примерака, у оно време, незамисливом тиражу.

Бјорн Улваес из групе Аба (Abba) изјавио је касније да му је било „тешко да поверује" да је одатле све почело пре толико година.

Међу класицима Евровизије за које се гласало нашли су се извођачи попут Нете, бенда Bucks Fizz и Кончите Вурст.

Али је на крају Аба тријумфовала, са музичком метафором о лепотама препуштања љубави.

Листу од 19 песама саставили су стручњаци за Евровизију и емитери.

ББЦ водитељ Грејем Нортон је чашом наздравио у част покојног сер Терија Вогана, који је водио ово такмичење скоро 30 година.

У програму је емитована и песма која је требало да представља Велику Британију на овогодишњем такмичењу - My Last Breath Џејмса Њумена - а Нортон је разговарао са певачем путем видео позива.

Њуман је рако да је био „прилично шокиран" и да је морао „да одвоји неколико минута за себе" када је сазнао да је такмичење отказано.

Натпис на слици Џејмс Њуман је требало да представља Британију ове године

Он је рекао да је наступ већ био испланиран и показао је фотографију снимљену под водом како силази низ степенице.

Њуман је додао да је његов овогодишњи фаворит био Исланд - судећи према последњим подацима са Спотифаја, омиљена песма и публике.

ББЦ се такође прикључио осталим емитерима Евровизије у емисији Eurovision: Europe Shine A Light, у поздраву песмама које би се такмичеле ове године.

Домаћин догађаја је био Ротердам у Холандији, где је такмичење и требало да се одржи, док се Нортон појавио као британски коментатор.

Седам кључних тренутака из Ротердама и осталих места…

1.Још један омаж шведској песми

Манс Зелмерлов је отпевао акустичну верзију песме Heroes, његове победничке нумере из 2015. године, као омаж медицинским радницима током пандемије корона вируса.

2. Фанови су се јавили на видео позив Ирске

Двоструки победник Песме Евровизије, Ирац Џони Логан, јавио се са фановима путем видео позива, извевши песму која у овом тренутку не може бити значајнија - What's Another Year.

3. Љубав је показала светло, не само једном, већ два пута

РотердамскаФфилхармонија се окупила (захваљујући чудима модерне технологије) како би извела инструменталну верзију песме Love Shine a Light бенда Katrina and the Waves, док су чувене концертне хале широм света упалиле рефлекторе.

Песма је изведена још једном, али овога пута уз текст, како су се извођачи свих земаља укључили да је отпевају заједно.

4. Пет Дади Фрејера Пјетерсонса

Ексцентрични извођач са Исланда поручио је гледаоцима да остану здрави и сјајни, уз помоћ квартета сачињених од дигиталних верзија њега самог. Дигитални Пјетерсонси су носили џемпер са… Да, погодили сте, његовим ликом.

5. Миса уз физичку удаљености

Михаел Шулте, представник Немачке 2018, и холандски бенд The Common Linnets , представници ове земље на такмичењу 2014, заједно су - наравно, уз мере физичке удаљености - извели бајковиту библијску песму-мису којом је Никол победила 1992. године, Ein Bisschen Frieden.

6. Кончита

Аустријска певачица и дрег краљица Кончита Вурст, победница Евровизије 2014. године, признала је да је „најлепши део" карантина чињеница да „скоро и да не носим доњи веш и обожавам то".

7. Бјорн је био срећан што је на тренутак успео да заборави на знате већ шта

Аба је освојила гласове, а Бјорн је имао ретко укључење током Shine A Light извођења.

Након што је испричао слатку причу о томе како је његов унук Алберт схватио да је деда био поп звезда Евровизије, описао је такмичење као један од „најлепших телевизијских догађаја године", који вам је „омогућио да се удаљите и будете срећни и чак и накратко заборавите на корона вирус".

У програму су емитоване поруке љубави и подршке извођача који је требало да наступе ове године. Неки гледаоци су изјавили да би волели да су видели више акције, а мање лепих жеља.

„Недостаје ми забавна Евровизија", написао је један корисник Твитера.

„Шанса да побегнете од свега осталог. Да, свет је грозно место, али назив је Покажите светло, а не пропаст."

„Погрешно су протумачили шта смо желели", осврнуо се други. „Желели смо журку, макар и на Зуму, али ово је све било депресивно".

Ауторка романа Педесет нијанси сива Ел Џејмс написала је да су продуценти погодили праву ноту.

„Не знам за остале, али мени је јако емотивно да ово гледам", написала је.

Ниједна од песама из 2020. године се неће такмичити наредне године. Уместо тога, земље ће морати да изаберу нове представнике за Евровизију 2021.

Неколико земаља - укључујући Грчку, Шпанију и Бугарску - потврдиле су да ће послати исте такмичаре следеће године, али ће морати да изводе друге песме.

