Амерички кантри музичар Тревис Мекреди свирао је за публику са маскама на лицу на првом концерту у Сједињеним Америчким Државама (САД) од увођења мера због корона вируса. Концерт, који је одржан у Арканзасу, дао је први пример како ће концерти изгледати у блиској будућности, уз мерење температуре на улазу и социјално дистанцирање.

Посетиоци концерта морају да купују карте за седење у малим групама, док је велики простор са седиштима ограђен траком.

„Диван је осећај радити нешто толико нормално", рекао је један од посетилаца.

Мекредијев концерт првобитно је био заказан за 15. мај у Форт Смиту, америчка држава Арканзас. Међутим, концерт је померен јер гувернер Арканзаса није био уверен да су испуњени сви услови за безбедно одржавање концерта. у складу са здравственим препорукама.

Концерт је одржан у некадашњем масонском храму који данас служи као концертни простор под називом Темпл Лајв. Уочи 15. маја, менаџмент концертне дворане добио је упозорење да мора да престане са радом, а одузета им је и дозвола за продају алкохола.

Према плану који су одобриле власти државе Арканзас, сви заполеслени у концертној дворани, као и сви посетиоци старији од 10 година, морали су да носе маске, док је извођачима дата инструкција да од публике одржавају дистанцу од 4 метра.

Власти Арканзаса су такође дозвололи Темпл Лајву да постави 239 седишта у сали од 1.100 седишта.

„Борите се за своја права"

Чак и након што је стигло одобрење за одржавање концерта, организатори су инсистирали да су били приморани да га одложе против своје воље.

„Ово је прича о рокенролу, добром проводу и живим свиркама, изласцима са пријатељима", рекао је новинарима власник концертне дворане Мајк Браун. У изјави за Њујорк Тајмс (New York Times), Браун је такође оценио да организација концерата подлеже строжијим мерама него друга јавна окупљања.

„Окупљање у цркви такође представља јавни скуп, нема ту никакве разлике", сматра Браун. „Како то да неки могу да одржавају јавна окупљања. а концертне сале не могу да угосте посетиоце?"

Званичници у Арканзасу истичу да су концерти опаснији од црквених окупљања због веће вероватноће да привуку посетиоце из других градова.

Када је концерт коначно одржан у понедељак, Браун је публику поздравио песмом Бести бојса Fight For Your Right (To Party). Мекреди се касније појавио на сцени, а необичне околности није коментарисао. Без обзира на све, чини се да су посетиоци уживали.

„Срећни смо што смо дошли", рекла је Лализа Смити, која је путовала четири сата да би дошла на концерт.

„Ја сам иначе параноична мало више него остали, али када сам видела које су све мере предузели организатори, помислила сам да је у реду да дођем", рекла је за Њујорк Тајмс. „Мислим да су сјајно то организовали".

Ипак, Мекреди ће вероватно морати да сачека са концертима још неко време, пошто стручњаци предвиђају да се одржавање оваквих догађаја неће вратити у нормални ритам пре краја године.

У Великој Британији, много малих дворана суочава се са опасношћу од затварања, јер су им приходи изненада пресушили. Британски фонд за концертне дворане Music Venue Trust покренуо је донаторску кампању „Спасимо наше дворане". У оквиру ове иницијативе, до сада је прикупљено 1.5 милиона фунти, чиме је око 140 дворана за сада спасено од скорог затварања.

„То је добар почетак", каже извршни директор Фонда Марк Дејвид, „али то не значи да можемо да се опустимо, јер још увек имамо велики пут пред собом како бисмо спасли будућност сектора".

„Још увек нам очајнички треба да се више компанија, које раде у сфери музике, укључи у акцију и поред тога што су нас власти ослободиле плаћања закупа. Потребна је већа финансијска помоћ, као и јасне инструкције како да се снађемо у овој ситуацији".

