Лана Дел Реј: „Не величам злостављање"

Натпис на слици Певачица каже да је искрена и оптимистична по питању веза које су се лоше завршиле

Лана Дел Реј се брани од оптужби да су стихови њених песама антифеминистички.

Путем Инстаграма је критиковала списатељице које су је напале да велича злостављање.

Рекла је да стихови њених песама често говоре о реалним емотивно насилним односима и да оне треба да буду тема у музици.

„Била сам искрена о везама пуних изазова које сам имала".

„Кроз такве везе пролазе многе жене", рекла је.

„Мислим да је патетично што неки стихови који описују моје пасивну или покорну улогу у вези често наводе људе да кажу како сам вратила жене сто година у прошлост".

„Мора да постоји место у феминизму за жене које изгледају и које се понашају попут мене", написала је.

„За жене које кажу не, али мушкарци чују да, за жене које су компликоване, јер су аутентичне, за жене које имају приче и гласове које им одузимају јаче жене или мушкарци који их мрзе".

Дел Реј каже да постоје двоструки аршини и да певачке звезде попут Аријане Гранде, Карди Би и Бијонсе могу да певају о „сексуалности, да буду голе и да варају, а да их нико не критикује".

Стихови песама Лане Дел Реј често говоре о нездравим односима и злослутним ликовима који желе да контролишу.

Песма која је прославила Video Games (Видеоигре) описује љубавника који је био далек и који је одбацивао, али према коме је гајила велику љубав.

'Злостављање у породици представељно на романтичан начин'

Песме које је касније објавила биле су тематски сличне. „Мој отац је лош човек", пева у нумери Off To The Races, док је њен дечко у Ultraviolence„зове у глуво доба ноћи, јер је пуна отрова".

Последњих године, певачица се дистанцирала од неких ранијих радова и чак избрисала песму Colaса листе за наступе, јер у њој има стихова који се односе на ликове попут Харија Вајнстина.

У разговору за Пичфорк 2017. године прокоментарисала је стих „ударио ме, а осетила сам пољубац" из песме Ultraviolence.

„Не допада ми се. То не певам више", рекла је.

„Знала сам само за агресивне везе. Нећу рећи да су стихови 100 одсто истинити, али се осећам слободном да кажем да сам била у тешкој, бурној вези и то не због мене. Невоље нису долазиле од мене".

Упркос томе, критике да она улепшава злостављање наставиле су да је гоне.

Критика је стигла и од новинарке Изабеле Кастиљо, која је написала текст у коме је описала музику Лане Дел Реј као „пуну застарелих, антифеминистичких идеја".

„Било да јој је то била намера или не, романтизовање породичног насиља је опасна територија, посебно када имате тако младу публику", написала је.

Неки су имали блажи поглед на њено стваралаштво - музичка критичарка Линдзи Золанд је написала да је портретисање жене у њеним песмама као некога ко се саплео, пао, па устао, много реалистичније него „тежња поп звезде за оснаживањем".

У посту на Инстаграму, Дел Реј се дотакла ове теме, инсистирајући да њене песме говоре о реалности у којој сви живимо и да емотивно насилних веза има широм света".

Натпис на слици Певачица је најавила нови албум, који треба да изађе 5. септембра

Написала је и да је њен успех дао женама слободу да не певају о срећи и да могу да кажу шта год желе у музици коју стварају - „мене су назвали хистеричном, јер сам на прва два албума исказала тугу, мислила сам да живим у двадесетим годинама прошлог века".

У завршној речи, певачица је написала да истражује теме за две предстојеће књиге поезије и најавила излазак новог албума 5. септембра.

Нови албум стиже после Norman [Expletive] Rockwellиз 2019. који је био номинован за Греми, а на топ листама ББЦ оцењен као најбољи албум те године.

