Image copyright Getty Images Натпис на слици Макл Џордан у дресу Чикага у последњој сезони у којој је освојио шесту титулу првака НБА лиге

Документарни серијал „Последњи плес" о кошаркашу Мајклу Џордану помогао је да се открију и неки детаљи о наслеђу америчког професора убијеног у Бејруту.

Малком Кер је убијен 1984. године у главном граду Либана, а о томе је причао његов син Стив, некадашњи Џорданов саиграч у екипи Чикаго Булса.

Сузан ван де Вен, Керова ћерка, рекла је да су аутори серије били веома „великодушни у истраживању његовог наслеђа".

Ван де Вен је рекла да је њен отац веровао да је образовање „најбољи амерички извозни производ", а у знак сећања стипендије на универзитету у Бејруту носе његово име.

Џордан и Кер су играли заједно неколико година у Чикагу, а серија се бави походом на шампионску титулу у сезони 1997/98.

У серији се помиње и погибија Џордановог оца, који је убијен 1993. године.

Image copyright Susan van de Ven Натпис на слици Породица Кер - Сузан је лево, Малколм десно, а Стив стоји поред оца

Професор Кер је у марту 1982. именован на чело Америчког универзитета у Бејруту, непосредно пре напада Израела на Либан.

Он је велики део живота профео на Блиском истоку.

Image copyright Nathaniel S. Butler/Getty Натпис на слици Мајкл Џордан и Стив Кер славе освајање титуле првака НБА лиге 1997.

Универзитет је јединствен по томе што је „превазилазио поделе, политичке и религијске", каже Ван де Вен, британска држављанка која живи у Мелдрету на истоку Енглеске.

„То је била његова заједница, знао је да ризикује живот", додала је она.

Професор Кер је у Бејрут дошао у августу 1982, а убијен је је испред канцеларије у јануару 1984. Имао је 52 године.

Натпис на слици Више од 100.000 људи погинуло је у грађанском рату у Либану од 1975. до 1990. године

Многи Западњаци су тих година у Бејруту узимани за таоце. Међу њима су били и Брајан Кинан, још један професор Америчког универзитета, новинар Џон Мекарти и Тери Вејт, мировни изасланик.

Ван де Вен је супруга Ханса, Холанђанина, упознала 1982. током студија на Харварду.

Преселили су се у Енглеску 1988, где је он почео да предаје модерну кинеску историју на Кембриџ универзитету.

Ван де Вен, локална одборница Либерално демократске партије, каже да је њен отац страствено веровао у значај образовања, разумевање и сарадње у целом свету.

Image copyright Susan van de Ven Натпис на слици Стив Кер са сестром Сузан

Породица Кер и даље је повезана са универзитетом у Бејруту, пошто је професорова супруга Ен Кер Адамс један од тутора.

Ван де Вен је навела како је серија Последњи плес поново довела у центар пажње наслеђе њеног оца.

„Било је веома великодушно од аутора да на овај начин истраже рад мога оца који говори о универзалној важности образовања", навела је она.

Њен брат Стив тренутно обавља функцију тренера НБА кошаркашког клуга Голден Стејт Вориорс са којим је у последњих пет година освојио три титуле првака.

„Вредности у које је веровао мој отац видим у начину на који мој брат обавља улогу тренера - саосећање и емпатија доводе до тога да екипе људи добро раде заједно", истиче она.

„Тако би требало да буде и у животу", закључила је она.

