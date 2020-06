Велика Британија опрашта се од певачице чије песме су читавој нацији давале наду и уливале у веру у победу током Другог светског рата.

Вера Лин, певачица која има посебно место у срцима Британаца, преминула је у 104. години.

Ово су фотографије које причају причу о њеном животу.

Натпис на слици Вера Лин са 10 месеци

Вера Велч рођена је 20. марта 1917. у источном Лондону. Њени родитељи нису били део шоубизнис света - отац Бертрам је радио као водоинсталатер, а мајка Ени је била кројачица.

Са седам година, талентована Вера је певала у клубовима за раднике - тадашњу публику је описивала као одличну. Ускоро је зарадом певања хранила целу породицу.

Натпис на слици Вера Лин је певала у клубовима за раднике

Када је напунила 11, Вера је као узела презиме Лин, по баки. Није имала ишла на часове певања када је била дете. То је урадила само један као одрасла особа.

„Мислила сам да могу да отпевам више тонове, али кад ме је професорка чула, рекла је да тај глас не може да увежба, јер није природан. Захвалила сам јој се и отишла", рекла је Вера.

Натпис на слици Вера је издражавала породицу од малих ногу

Музички агенти приметили су је када је имала 15 година и певала у локалном бендуPoplar Baths са Хауардом Бејкером. Одмах је потписала уговор. Када је имала 19 година снимила је прву плочу под Up the Wooden Hill to Bedfordshire.

Са 22 године продала је више од милион плоча, купила родитељима кућу и себи аутомобил.

Натпис на слици Прелепа Вера Лин

Ипак, током Другог светског рата стекла је највећу славу. Често је певала војницима на концертима организованим како би им се подизао морал. Надимак јој је био The Forces' Sweetheart (Војничка драгана).

Натпис на слици Вера Лин са војницима 1942. године

Једна од њених најпознатијих песама We'll Meet Again (Срешћемо се поново) објављена је 1939. године и како се рат разбуктавао, британска публика је све више слушала.

„То је добра песма и тим стиховима ће се пронаћи свако ко се опрашта од неког", рекла је Вера.

Натпис на слици Лин на слици са супругом војника 1941. године док је снимала популарни програм Искрено ваша који се емитовао на ББЦ радију

Њена емисија која се емитовала на ББЦ радију од 1941. до 1942. године била је популарна и емитовала се у форми „писма за војнике у речима и музици". Једна емисија најављивала је излазак беба из болнице, али је то морало да буде отказано, јер продуценти добијали много позива.

Натпис на слици Вера Лин 1943. године

Била је миљеница и породица и војника. Нису сви мислили да је певачица била добра за морал - један пензионисани војник је послао писмо листу Дејли Телеграф да су такви програми у великој мери одговорни за „мекан" став људи према рату.

Натпис на слици Вера Лин и Бинг Крозби

Али њена популарност је било толика да је су је британски војници изгласали за најбољу певачицу, испред Џуди Гарланд.

Путовала је по свету и забављала војнике, укључујћи и оне на Мјанмару (тадашњој Бурми), Индији и Египту. У неким интервјуима о догодовиштинама с путовања говорила је о спавању у шаторима и туширању с водом из кофа.

Натпис на слици Вера Лин је путовала по свету и певала војницима

Вера се 1941. године удала за Херија Луиса. Имали су једну ћерку Вирџинију и која је живела у Дичлингу, источном Сасексу до 58. године. Преминула је 1999.

Натпис на слици Програм звани Победа

После победе над нацистима, ББЦ је емитовао програм Победа на Дан Европе 1945. године. Вера се (с леве стране) придружила певачима.

Била је популарна и годинама пошто се рат завршио. Певала је у широм земаља Комонвелта, наступила је у кабареу у Лас Вегасу, али и пред краљевском породицом.

Натпис на слици Вера Лин 1969.

Њен сентиментални глас је после рата испао из моде коју је неговао ББЦ, али се вратила на радио таласе и била популарна током 1950-тих, 1960-тих и 1970-тих година.

На првој објављеној топ листи синглова из 1952. године, заузела је чак три од првих 12 места.

Натпис на слици Вера Лин

Овде је фотографисана 1973. приликом сусрета са члановима рок бенда Слејд на додели награда Melody Maker.

Последњи албум објавила је 2017. и она је тад постала најстарија жива уметница чији је албум доспео на Топ 20 листу музичких албума.

Натпис на слици Вера Лин

Она је 2010. године учествовала и у церемонији обележавања 70. годишњице Битке за Британију.

Њена ћерка је рекла да су мајци стално стизала писма обожавалаца широм света, а на ковертама је често стајало само „Вера Лин, Велика Британија".

Image copyright PA

Током припрема за 100. рођендан који је прославила 2017, она је рекла да се осећа „понизно" због тога што људи и даље уживају у њеним песмама.

Краљица Елизабета јој је написала: „Током рата и после њега сте знали како да нас орасположите и сигурна сам да ће и ове вечери да лете плаве птице Довера и пожеле вам срећну годишњицу"

У част њеног 100. Рођендана на белим литицама Довера пројектован је њен портрет.

Натпис на слици Портрет Вере Лин за њен 100. рођендан на Белим клифовима Довера

Она је рекла да „диван начин на који јој је одато признање и обележен рођендан представља част без преседана".

