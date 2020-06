Алиша Киз, ЛЛ Кул Џеј и нови талас песама о протестима

Image copyright Getty Images Натпис на слици Алиша Киз

Смрт Џорџа Флојда покренула је један од највећих покрета против расизма још од Покрета за грађанска права.

Протести су почели када је слика на којој полицајац из Минеаполиса клечи на Флојдовом врату скоро девет минута, обишла свет.

Флојд који је имао 46 година у том тренутку, упорно је понављао: „Не могу да дишем".

Свуда у свету музика је постала начин на који су људи изражавали тугу и бес.

Песме Боба Марлија Get Up Stand Up и Билија Витерса Lean On Me слушале су се на протестима, али и песме Кендрика Ламара и Чајдлиш Гамбина.

Ове друге песме су хакери користили како би пореметили полицијске скенере у Чикагу током протеста.

Демонстранти у Атланти охрабрили су Националну гарду да им се придружи у извођењу Макарене.

Како се покрет Црни животи су важни ширио, музичка индустрија је ставила паузу на проверу положаја уметника црнаца којима су надређени белци.

У међувремену, уметници су усмерили фрустрације и бес на нови талас песама, инспирисаних Флојдовом смрћу.

Ево неких примера- али имајте на уму да многе песме садрже осетљив речник.

Alicia Keys - Perfect Way To Die

Песма је испевана из угла мајке која жали за сином којег су убили. Нови сингл Алише Киз објављен је на Џунтинт- државни празник којим се обележава укидање ропства у Америци.

Оригинал је написан као одговор на смрт Мајка Брауна, фармера којег је убила полиција у Мисурију 2014. године и Сандре Бланд, коју је тексашка полиција зауставила због мањег саобраћајног прекршаја- али Киз каже да порука никада неће бити важна.

„Не постоји савршен начин да умреш", написала је на Инстаграму када је песма објављена.

„Ова фраза не значи ништа, али то чини наслов тако јаким и срцепарајућим јер је много људи неправдвено настрадало".

„Знамо да су ови невини људи настрадали због полицијског насиља".

H.E.R - I Can't Breathe

„Из самог наслова закључујете да се ради о нечему болном", рекала је РнБ уметница H.E.R. када је њена песма објављена на концерту у дневној соби.

„Ове стихове није било тешко написати, јер су настали из разговара о томе шта се дешава у свету и каква промена мора да се догоди", рекла је пре него што је наступила.

„Мислим да је музика јака када је промена у питањеу и када треба да се зацели, и зато сам написала песму, да облежим историју."

У суморној песми, коју прати гитара пита се „Шта је човек који се предаје? Шта треба да је неко одбрани? Ако се сви сложимо да смо једнаки/ Зашто она не можемо да видимо шта зло?".

Она је рекла да се песма бави питањем које се поставља претходних недеља: Зашто је свет пун толике мржње?

„Моја омиљен стих у песми је - Како да будемо заједно кад се не волимо?", рекла је она за ТМЗ и додала да се то сада сви питамо.

LL Cool J - Неименовани фристајл

Од прве песме коју је објавио, знате да се ЛЛ Кул Џеј неће штедети.

„400 година држите колена на нашим вратовима", репује он.

„Врт зла без семена поштења".

У песми се пита шта би се догодило са полицајцем Дереком Човином који је убио Флојда, да убиство није снимљено.

„Гледамо их како пуштају да тај човек споро умире. Да није било телефона, Човин би сада био код куће."

Dua Saleh - Bodycast

Уметница из Минеаполиса је ову песму написала као одговор на смрти Џамара Кларка и Филандо Кастиље које је убила полиција у одвојеним инцидентима 2015. и 2016. године.

„Нажалаост, могла сам да напишем песму у било ком периоду живота и била би важна, што је застрашујуће", рекла је у подкасту Switched On Pop.

Почетак комбинује снимке Ађеле Вајтхед, жене из Монтане која је прошле године постала вирална прошле године када се суочила са двојицом полицајаца који су ушли у њену кућу без налога или оправданог разлога.

Салих се осврнула на сукоб у њеним стиховима: „Мора да сте луди ако дођете овде и причате како сте чули нешто / Чули сте мене како говорим, а ја говорим гласно и агресивна сам и знате шта? / Нисте ми куцали на врата".

„Просто генерално не верујем полицајцима", изјавила је певачица. „Згадила ми се помисао да је полиција безбедна и поуздана опција за црну заједницу."

Новац сакупљен скидањем песама донира се организацији из Минеаполиса Black Visions Collective.

Terrace Martin feat. Denzel Curry, Daylyt, Kamasi Washington, and G Perico - Pig Feet

„Неко је питао, како се осећам?", написао Терас Мартин, осврнувши се на смрт Џорџа Флојда.

„Рекао сам им да се осећам повређено, неустрашиво, љуто, свесно и спреман да заштитим себе, породицу и моје људе, по сваку цену. Окупио сам црне људе који размишљају на исти начин и створили смо ово дело истине."

Резултат тога је Pig Feet - спој џеза и хип-хоп, у ком саксофон Камасија Вашингтона наглашава стихове о структуралном расизму и полицијској бруталности.

Песма је објављена на Јутјубу, а спот је направљен од снимака са протеста Црни животи су важни, заједно са листом жртава полицијске бруталности.

Keedron Bryant - I Just Wanna Live

Content is not available

Дванаестогодишњи Кидрон Брајант дао је глас осећањима хиљадама љидо када је на Инстаграм поставио просто а капела извођење песмеI Just Wanna Live.

„Ја сам млади црни мушкарац / радим све што могу / да одскочим, али када погледам доле / И видим све што се дешав мени и мојој заједници.

Његов наступ и директне риме, које је написала његова мама, добили су похвале Барака Обаме, Џенет Џексон и Кејти Пери, који су поделили песму уз хештег #BLACKLIVESMATTER.

Издавачка кућа Ворнер Брос је у петак објавила да Кидрон потписује уговор.

