Image copyright AFP/Getty Images Натпис на слици Че Гевара је рођен у стану у овој неокласичној згради у центру Розарија 1928. године

Стан у коме је икона левичарских револуционара 20. века Ернесто Че Гевара направио прве кораке у аргентинском граду Розарио понуђен је на продају.

Садашњи власни Франциско Фаруђа купио је стан величине 240 квадратних метара у згради у неокласичном стилу у центру Розарија 2002. године.

Рекао је да је у њему желео да направи културни центар, али се тај план није остварио.

Аргентински бизнисмен није још увек саопштио по којој цени продаје стан.

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Media caption Куба

Током година, ову зграду су често обилазили туристи, али и познате личности као, на пример, бивши уругвајски председник Хосе Пепе Мухика и деца кубанског вође Фидела Кастра.

Вероватно најпознатији посетилац био је Алберто Гранадос, који је путовао са Че Геваром, тада младим доктором, моторциклом по Јужној Америци 1950-тих.

Image copyright AFP/Getty Images Натпис на слици Че Гевара је желео да прошири револуционарни дух широм Јужне Америке

Че Гевара је рођен у богатој средњекласној породици 1928, али је касније радикализовао ставове сведочећи свеприсутном сиромаштву у Јужној Америци.

Одиграо је кључну улогу у кубанској револуцији 1953-1959, године, којом је збачен диктатор Фулхенсио Батиста.

Из Кубе је отишао у Боливију да би предводио побуњенике против власти председника Ренеа Баријентоа Ортуња.

Уз помоћ америчких власти, боливијска војска заробила је Че Гевару и његове борце. Убијен је 9. октобра 1967. године у селу Ла Игера, а сахрањен је на тајној локацији.

Његови посмртни остаци пронађени су 1997, ископани и пренети на Кубу где је помново сахрањен

Че Гевара и данас изазива пажњу и подељена мишљења, баш као и током живота.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk

His supporters see him as an example of commitment and self-sacrifice, his critics see a man they consider brutal and cruel.