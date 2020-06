Image copyright Reuters Натпис на слици „Ролингстонси не подржавају Доналда Трампа", објавио је бенд на Твитеру 2016. године.

Ролингстонси су упозорили председника САД Доналда Трампа да ће покренути тужбе уколико настави да користи њихове песме током кампање.

У саопштењу правног тима Ролингстонсса наводи се да бенд сарађује са организацијом за ауторска права, БМИ, како стали на пут неовлашћеном коришћењу њихове музике.

Песма You Can't Always Get What You Want пуштана је током Трамповог митинга у Тулси у држави Оклахома.

Иста песма је коришћена и током Трампове кампање за председничке изборе 2016. године.

„Ролингстонси не подржавају Доналда Трампа", објавио је бенд на Твитеру 2016. године.

У изјави објављеној у суботу, представници познате рок групе навели су да је„спровођење даљих корака како би забранили" Трампу да користи песме Ролингстонса било неопходно како су претходне „молбе и захтеви" игнорисани.

БМИ је наводно обавестио Трампов тим да коришћење песама Ролингстонса без претходног одобрења бенда представља кршење кршење споразума о ауторским правима и може довести до правних поступака.

Ролингстонси су у априлу објавили нову нумеру након осам година - Living In A Ghost Town.

Раније овог месеца. Породица рок музичара Тома Петија такође је скренула пажњу на неовлашћено коришћење његове песме I Won't Back Down током Трамповог митинга у Тулси.

У изјави објављеној на Твитеру, породица преминулог музичара је навела да он „никада не би желео да се његова песма користи у кампањи мржње".

Пети је преминуо 2017. у 66. години услед случајног предозирања аналгетицима.

Кампања ће се наставити у наредним месецима, како се Трамп налази у трци са демократским ривалом Џоом Бајденом.

