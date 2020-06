Image copyright Getty Images Натпис на слици Награду је добила и Бијонсина ћерка Блу Ајви

Америчка певачица Бијонсе апеловала је на афроамеричку заједницу да на предстојећим изборима гласао као да им, како каже, од тога живот зависи.

Бијонсе је то изјавила током доделе БЕТ награде за хуманитарни рад.

„Ви доказујете нашим прецима да њихове муке нису биле узалудне", изјавила је Бионсе, која је награду посветила демонстрантима широм земље.

„Охрабрујем вас да наставите да мењате и расформирате расистички и неједнак систем. Морамо да гласамо као да нам живот од тога зависи, јер је заиста тако, додала је.

Бијонсе је БЕТ награду, која се додељује црним уметницима и спортистима, добила из руку бивше прве даме Мишел Обаме, која ју је похвалила због посвећености заједници.

„Можете то да видите у свему што ради, од њене музике која даје глас црначкој срећи и црначком болу, до њеног активизма који захтева правду за животе црнаца.

„Све то ради док је у исто време посвећена деци и вољенима. Мојој пријатељици, само желим једно да кажем - инспиришеш ме. Инспиришеш све нас", рекла је Обама.

Претходни добитници хуманитарне награде су боксер Мухамед Али, музички продуцент Квинси Џоунс и борац за људска права Ал Шарптон.

Црни животи су битни

Читава церемонија овогодишње доделе била је пуна референци на смрт Џорџа Флојда и Бреоне Тејлор, као и на актуелне протесте Црни животи су битни (Black Lives Matter).

Тако је Репер Дабејби, који је освојио награду за најбољег хип-хоп извођача, песму Рокстар је одреповао док му је глава била притиснута уз земљу, уз колено полицајца на врату.

Такође, плесачи су носили знакове Црни животи су битни, до је репер Роди Рич играо на крову полицијског аутомобила.

Skip Youtube post by BETNetworks Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by BETNetworks Image Copyright BETNetworks BETNetworks

Шоу је отворио Кидрон Брајант, 12-годишњак који је постао виралан на друштвеним мрежама због песме о његовима страховима због живота као Афроамериканац.

После тога је уследило ол стар наступ чувене песме групе Паблик енеми Fight the Power, Џенифер Хадсон је извела госпел верзију песме Нине Симон Young, Gifted and Black, док је Алиша Киз извела њен нови сингл A Perfect Way to Die.

Киз је током наступа свирала клавир у напуштеном граду, окружена муралима у част Флојда, Тејлор, Ахмада Арберија и Сандре Бланд.

Кад се песме завршила клекнула је на улицу, пуну имена многих других Афроамериканаца и Афроамериканки који су изгубили животе због расизма и полицијске бруталности.

Skip Youtube post 2 by BETNetworks Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post 2 by BETNetworks Image Copyright BETNetworks BETNetworks

Вејн Брејди је одао почаст рокенрол пиониру Литл Ричарду, енергетским извођењем његових песама Lucille, Good Golly Miss Molly и Tutti Frutti.

После тога је репер Лил Вејн одао почаст кошаркашкој легенди Кобију Брајанту, који је пре неколико месеци страдао у хеликоптерској несрећи.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Симон Бајлс је најбоља спортисткиња године

Награде

Меган Ди Сталион је добила награду за најбољу хип-хоп извођачицу, победивши две претходне добитнице - Карди Б и седмоструку шампионку Ники Минаж.

Крис Браун је рекордни пети пут постао најбољи Р&Б и поп извођач, док је Мајкл Б. Џордан трећи пут освојио награду за најбољег глумца, чиме се изједначио са Дензелом Вошингтоном.

Награду је добила и Бијонсина ћерка Блу Ајви Картер и то за допринос песми Девојка браон коже (Brown Skin Girl) њене мајке.

Гимнастичарка Симон Бајлс је први пут добила награду за најбољу спортисткињу, победивши тениску легенду Серену Вилијамс, која је до сада 12 пута освајала ту награду.

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk