„Адио, маестро": Енио Мориконе - живот у фотографијама

Image copyright Getty Images

Италијански композитор Енио Мориконе преминуо је у болници у Риму у 91. години.

Чувени композитор, познат по музици из шпагети вестерна - који су Клинта Иствуда начинили светском звездом - током каријере дуге седам деценија радио је на више од 500 филмова.

Ево неколико фотографија из његовог живота и из филмова на којима је радио.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Енио Мориконе на концерту у Италији, 2017. године.

Мориконе је рођен 1928. године и брзо је кренуо стопама његовог оца, који је био џез музичар.

Већ са шест година почео је да компонује музику.

Када је у Риму кренуо у музичку школу са њим у разред је ишао Серђо Леоне, славни режисер са којим ће често радити на вестерн филмовима.

Током шездесетих био је познат управо по шпагети вестернима, попут За шаку долара и Добар, лош, зао.

Image copyright Shutterstock Натпис на слици Хосе Калво (лево) Клинт Иствуд у филму „За шаку долара" из 1964. године

Мориконе је тада радио са веома малим буџетом, тако да је за композиције највише користио електричне гитаре и звучне ефекте.

Његов саундтрек брзо је постао један од најважнијих делова револуције коју је Леоне унео у вестерн жанр.

Међу Мориконеовим најпознатијим остварењима је музика из филма Добар, лош, зао, која је 1968. била на првом месту топ листа у Британији.

Image copyright Alamy Натпис на слици Клинт Иствуд у филму „Добар, лош, зао" из 1966.

Мориконе је могао да "од просечног филма направи хит, од доброг уметност, а од одличног легенду", каже редитељ Едгар Рајт.

Упркос покушајима Холивуда да га одведу у Америку, Мориконе никада није напустио родни град у Италији.

„Нудили су ми бесплатну вилу у Холивуду. 'Не, хвала, пре бих да живим у Риму', рекао сам им", изјавио је једном Мориконе.

Компоновао је музику за бројне филмове италијанске кинематографије.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мориконе и његов клавир у Риму 1968. године

Мориконеова жеља да делове своје личности прикаже кроз композиције довео је до тога да његове композиције буду веома емотивне, прилагодивши притом његов рад за више жанрова, не само за вестерне.

„Узнемирим се када људи о мени мисле као специјалисти за вестерне. Они чине релативно мали проценат филмова за које сам писао музику", изјавио је једном.

У филму Било једном у Америци користио је џез како би музика била у складу са историјском контекстом.

Image copyright Alamy Натпис на слици Сцена из Било једном у Америци из 1984. године

Током вишедеценијсе каријере неколико пута је био номинован за Оскара.

То су филмови „Дани раја" (Days of Heaven), „Мисија" (The Mission), „Недодирљиви" (The Untouchables), „Багзи" (Bugsy) и „Малена".

За његову музику у филму Мисија речено је да је толико дирљива да је надјачала филм, уместо да га допуни.

Image copyright Alamy Натпис на слици Џереми Ајронс у филму Мисија из 1986.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мориконе снима хорски део музике за филм Истеривач ђавола 2, из 1977. године

Image copyright Alamy Натпис на слици Ричард Гир и Брук Адамс у Данима раја из 1978.

Image copyright Alamy Натпис на слици Чарлс Мартин Смит, Кевин Костнер, Шон Конери и Енди Гарсија у (слева) у Недодирљивима из 1987.

Мориконе је 2007. године добио почасног Оскара, а Оскара за најбољу композицију освојио је 2016. године за музику Тарантиновог филма The Hateful Eight.

То је био Мориконеов први вестерн после више од три деценије.

Image copyright Alamy Натпис на слици Курт Расел (лево) и Самјуел Л. Џексон у филму The Hateful Eight

Image copyright Getty Images Натпис на слици Курт Расел, Енио Мориконе и Квентин Тарантино (слева) у Риму

Image copyright Getty Images Натпис на слици Енио Мориконе 2016. године прима Оскара за најбољу композицију.

За његов 75. рођендан одржао је концерт филмске музике у Ројал Алберт Холу у Лондону.

Image copyright Getty Images Натпис на слици Концерт из 2003. којим је Мориконе прославио 75. рођендан

Роберто Сперанца, италијански министар здравља, после Мориконеове смрти је твитовао: „Адио маестро, хвала за све емоције које си нам дао".

Image copyright Getty Images Натпис на слици Мориконеова звезда у Холивуду

All pictures subject to copyright.