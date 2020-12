Џонатан Ричмен – непоколебљива ведрина култне поп звезде

Другачији панк

Раних 1970-их, у саставу The Modern Lovers је свирао клавијатуриста Џери Херисон, који ће се касније придружити Talking Heads, и бубњар Дејвид Робинсон, један од оснивача састава The Cars. На њиховим првим снимцима, које је продуцирао Џон Кејл из Велвет Aндергроунда, чује се избрушена сировост, те стога не чуди што су Sex Pistols прашили „Roadrunner" на пробама. Али чак и тада, Ричмен је био необичан протопанкер, са кратком, дотераном фризуром, дечачким осмехом и репертоаром оштроумних песама које су биле тврдокорно против дроге („She Cracked") и позитивно вредновале старање („Dignified and Old"). Сем тога, оригинална постава The Modern Lovers се распала 1974, и док је Ричмен наставио да користи име бенда на још неколико наредних албума, његова музика је постала лаганија и попут поветарца. Већ дуже време највише воли када његов назални глас прате само гитара и минимални сет бубњева који би могао да се носи под мишком.

Његове песме су толико директне и интимне да делује као да је реч о блиском пријатељу коме се можете поверити - такође, док слушате, осећате се управо као да сте ви тај пријатељ

Знамо кад му у вези иде добро („Because Her Beauty is Raw and Wild"),а кад не („Not Just a 'Plus One'" на албуму Guest List Anymore). Знамо који су његови омиљени уметници („No One Was Like Vermeer", „Pablo Picasso", „Salvador Dali"), музичари („When Harpo Played His Harp", „Velvet Underground") и европски градови („Give Paris One More Chance", „Nineteen in Naples").Знамо да воли да путује аутобусом и иде на плаже, и да чезне за Америком ишчезлих независних продавница и невиних дечијих задовољстава. Сигуран сам да је већина вас урадила оно што и ја када сам једног лета 1990-их по Америци путовао возом и обавио ходочашће пратећи његове песме: „Када сам ушао у Музеј ликовних уметности у Бостону / Најпре сам отишао у собу где су изложили Сезана."