Енглески фудбал и Премијер лига: О „Лудаку" Марселу Бијелси колају разне приче, али која је истинита

У документарном филму ББЦ-ја - Bielsa: the manager behind the myths- о 65-годишњем Аргентинцу говорили су људи који су приближили личност овог светског путника, који је ишао од Буенос Ајреса до Билбаа и од Мексика до Марсеја...