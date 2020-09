Пола века од смрти Џимија Хендрикса: „Музика електричне цркве“ и даље одзвања

„Тада се и десило то звучно откровење у виду траке Are You Experienced? , са истоименог албума првенца, и у том тренутку је у мени нешто једноставно кликнуло са Хендриксом", говори он.

Нико у Сијетлу, неко у Лондону

Задивљен његовом обрадом песме Hey Joe Билија Робертса, Час Чендлер, басиста британске групе Енималс ( The Animals ), позвао га је 1966. да дође у Лондон и направи бенд.

То се,и обистинило на концерту Клептоновог бенда Крим ( The Cream ) 1. октобра 1966. године на лондонској Политехници.

Основали су бенд Џими Хендрикс Експиријенс ( The Jimi Hendrix Experience ) и за две године су, у Чендлеровој продукцији, објавили три албума.

Америчка химна и гитара у пламену

На дебитантском албуму из 1967. године Are You Experienced смењивали су се драгуљи - Purple Haze, The Wind Cries Mary и Hey Joe, а нешто касније је уследио и велики повратак на америчку сцену наступом на Монтереј Поп фестивалу у Калифорнији.