Седам ствари које можда нисте знали о Џенис Џоплин

1. Мотивисала ју је стална потреба да задовољи родитеље

2. Имала је (вероватно) нешто са америчким телевизијским водитељем Диком Каветом

Историја је забележила неке од њих - Рон „Пигпен" Макернан из Grateful Dead; Кантри Џо Мекдоналд из Country Joe and the Fish ; Леонард Коен, чија песма „ Chelsea Hotel #2 " говори о Џенис.

3. Платила је да се подигне надгробна плоча за њеног идола Беси Смит

Кантауторка Дори Превин чак је написала о томе песму „ Stone for Bessie Smith ", објављену на албуму из 1971. године „ Mythical Kings and Iguanas ".

4. Њен роуд менаџер био је син славног водитеља са ББЦ-ја Алистера Кука

5. Кет Пауер је вокална двојница Џенис Џоплин

6. Њен једини соло наступ у Великој Британији био је у Ројал Алберт Холу

Да ли је Џенис требало да напусти први бенд, Big Brother and the Holding Company и покрене соло каријеру са Kozmic Blues Band 1969. године?

Многи обожаваоци - и тада и сада - мисле да није и не само зато што њен први соло албум, „I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!", није толико добар као „Cheap Thrills", албум са Big Brother and the Holding Company.