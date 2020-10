Музика и Велика Британија: 11 рок и поп химни које никад нису завршиле на топ листама

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ван Морисон, Џони Кеш и Кендрик Ламар имали су легендарне песме које се никад нису нашле на британској топ листи 100 најпродаванијих песама

Који су најславнији синглови који никад нису доспели на британску музичку листу?

Смрт аустралијске певачице Хелен Реди довела је до велике расправе о њеној феминистичкој химни из 1972. године „I Am Woman".

Џени Мареј чак ју је изабрала као музику за излазак са сцене у њеном последњем појављивању у „Женском сату".

Уводни куплет гласи: „I am woman, hear me roar / In numbers too big to ignore."

Иронија је што су купци плоча у Великој Британији заиста игнорисали ову песму, која се продавала толико лоше да није ни завршила на топ листи.

Иако је била број један у Америци, потпуно је подбацила у Великој Британији, и по првобитном објављивању, и поново 1975. године, кад је још једном издата у покушају да се уновчи доспевање Реди у топ пет са „Angie Baby".

То није једина добро позната химна која није доспела на британски топ 100. Многе славне песме нису објављене као синглови, нарочито у седамдесетим, кад су групе као што су Pink Floyd и Led Zeppelin желеле да се обожаваоци више усредсреде на албуме као целину.

Али ево 11 песама које јесу објављене као синглови, али нису завршиле на топ листама.

1) „Ring of Fire" - Џони Кеш (1963)

Аутор фотографије, Gai Terrell/Redferns)

Часопис Ролинг Стоун ју је прогласио једном од 500 највећих песама свих времена.

Коришћена је у реклами за Левис у време кад је то гарантовало да ће она поново постати хит.

Играч крикета Ендрју Флинтоф чак ју је одабрао за свој диск „Песама за пусто острво".

Међутим, „Ring of Fire" Џонија Кеша ипак никад није доспела на британску топ листу.

Биће потребна психоделичнија верзија групе The Animals да би песма коначно ушла у Топ 40 1969. године.

Сингл Џонија Кеша могао је да има нову шансу за славу на топ листи 2004. године, али је покушај добијања дозволе да се песма употреби у реклами за крему против хемороида стопирала сама породица Кеш.

2) „Fun, Fun, Fun" - The Beach Boys (1964)

Аутор фотографије, CA/Redferns

„Fun, Fun, Fun" је био промашај, промашај, промашај кад је објављен у марту 1964. године.

Ова посвета „глуварењу на штанду за хамбургере" била је песма коју су The Beach Boys свирали најчешће током светске турнеје 2018. године, укључујући на сва четири концерта у Великој Британији - иако Британија опседнута Битлсима и Стонсима није нумери исказала нимало љубави кад се први пут појавила.

Они на крају јесу завршили у Топ 30 с овом песмом 1996. године, али само са наново снимљеном верзијом у којој је гостовао Status Quo.

Мајк Лав, који је певао оригинални вокал, вратио се на сцену са 55 година. Мозак не успева да прихвати колико година има сада Ћале који је „took the T-bird away".

3) „I've Never Loved A Man (The Way I Love You)" - Арета Френклин (1967)

Након што се прославила као певачица госпела, Арета је 1960. године потписала уговор за Колумбија Рекордс.

Али, не знајући како да је представи публици, етикета ју је терала да снима мешавину, џеза, блуза, госпела, попа и соула, и читавих пет фрустрирајућих година она није успевала да оствари комерцијални успех.

Кад јој је уговор истекао 1966. године, нови уговор је потписала за Атлантик Рекордс, отпутовала у Масл Шоулс, у Алабами, и снимила „I Never Loved A Man (The Way I Love You)".

После девет неуспеха на Колумбији, много је зависило од објављивања првог сингла с истоименог албума.

У Америци се продао у милион примерака, подаривши јој први хит у Топ 10 у њеној каријери и поставши једна од њених најпрепознатљивијих нумера.

У Великој Британији објављен је у априлу 1967. године и није постигао ништа.

Месец дана касније њена обрада песме „Respect" Отиса Рединга издата у журби стигла је до броја десет у Великој Британији, отпочевши деценије и деценије успеха у Британији за Краљицу соула.

4) „Say It Loud, I'm Black and I'm Proud" - Џејмс Браун (1968)

Аутор фотографије, Walter Iooss Jr./Getty Images

Од Краљице соула до његовог Кума… Објављена на крају бурног лета 1968. године, ова химна борбе за грађанска права Џејмса Брауна представљала је музичку подлогу за покушаје америчких црнаца да пробију међурасну баријеру.

У Америци је стигла до броја 10, док је у Великој Британији потпуно пропустила да остави трага на листама - баш као и многи други Браунови синглови.

Између 1966. и 1976. године, његових вероватно најплоднијих година, Браун је доспео на британску Топ 40 само једном, са „Get Up I Feel Like A Sex Machine", једва стигавши до 32. места.

Биће потребна помоћ тешке категорије у виду појављивања у филму Роки IV пре него што буде доспео на британски Топ 10, са „Living In America".

5) „Moondance" - Ван Морисон (1970)

Аутор фотографије, PoPsie Randolph/Michael Ochs Archives

Деценијама је најславнија песма Ван Морисона која никад није доспела на топ листе била „Brown Eyed Girl".

Хит са топ 10 из 1967. године у Америци, где је пуштена више од 10 милиона пута на радију, никад није постигла успех на британској Топ 75 - све до 2013. године, кад се ушуњала на број 60 на конто продаје преко интернет преузимања.

То онда сада оставља „Moondance" најпознатијим фантастичним синглом Ван Морисона који никад није постао хит.

Додуше, одлука да се одложи његово издавање седам година после објављивања истоименог албума није баш била од неке велике помоћи.

6) „Do The Strand" - Roxy Music (1973)

Аутор фотографије, Jorgen Angel/Redferns

Једна од највећих химни Roxy Music - само што никад није доспела на топ листе.

„Do The Stand" била је нумера коју је бенд Брајана Ферија извео на телевизији да би рекламирао њихов други албум For Your Pleasure. Али, као што је био обичај у то време, песме са албума нису објављене као синглови.

Негде у исто време, Roxy Music је објавио неалбумско издање песме „Pyjamarama", која је завршила у топ 10.

„Do The Strand" на крају јесте био објављен као сингл да би промовисао њихов Greatest Hits из 1977. године, мада је промашио све листе, због чега је испао све само не један од њихових највећих хитова.

7) „Cat's In The Cradle" - Хари Чепин (1974)

Аутор фотографије, GAB Archive/Redferns

Ова носталгична балада, о очевом кајању, била је амерички број један 1974. године и једном је чак расплакала Хомера у Симпсоновима - кад је употребљена као музика за чекање на дежурној телефонској линији за „непажљиве очеве".

Уведена је у Гремијеву Кућу славних 2011. године, али једну почаст коју оригинал никад није освојио била је да буде хит у Великој Британији.

Уместо тога, лепа али прилично директна обрада рок бенда Ugly Kid Joe доспела је 1993. године на британски топ 10.

Чепин, међутим, није био ту да ужива у том успеху. Погинуо је у саобраћајној несрећи 1981. године.

8) „Burning Down The House" - Talking Heads (1983)

Аутор фотографије, Steve Ringman/San Francisco Chronicle

Највећи амерички хит групе Talking Heads (њихов једини сингл у топ 10) био је потпуни промашај у Великој Британији.

У Британији је на крају доспео на листе 1999. године, али тек у радикално другачијем облику - кад се Том Џонс удружио са The Cardigans за свој први сингл у топ 10 у претходној деценији.

Две године раније, сер Том је објавио сингл који је такође могао да буде кандидат за ову листу: његову верзију „You Can Leave Your Hat On", за саундтрек филма До голе коже. То је сада редован састојак његовог репертоара уживо, али тада је потпуно промашио топ 75.

9)„Skinny Love" - Бон Ивер (2008)

Аутор фотографије, Jason Merritt/TERM

Једна од кључних песама независне сцене последњих 20 година, бриљантна, нежна фолк песма „Skinny Love" била је сингл који је довео Џастина Вернона пред много ширу публику.

Она га је лансирала на путовање на ком ће сарађивати са Кањеом Вестом (био је једини реперов гост кад је овај наступио као главна звезда на Гластонберију), са Џејмсом Блејком и Тејлор Свифт, чији актуелни албум Folklore не би постојао без ове песме.

Верзија песме коју је британска публика довела у топ 20 2011. године није била у изведби Бон Ивера, већ обрада 14-годишњакиње из Хемпшира по имену Берди.

10) „Alright" - Кендрик Ламар (2015)

Аутор фотографије, Tim Mosenfelder/Getty Images

Пичфорк ју је прогласио најбољом песмом 2010-тих, има 247 милиона преслушавања на Спотифају, а Кендрик Ламар је имао укупно 28 хитова у Великој Британији. „Alright", међутим, није био један од њих.

Песма је 2016. године освојила два Гремија (за најбољу реп песму и најбољу реп изведбу), а описана је као песма која је ујединила покрет „Животи црнаца су важни". Канал БЕТ чак је сугерисао да би песма требало да постане модерна црначка национална химна.

Британска публика ју је наградила 109. позицијом на топ листи.

11) „Lottery (Renegade)" - K Camp (2019)

Аутор фотографије, Timothy Norris/WireImage

Репер из Атланте објавио је „Lottery (Renegade)" 2019. године, али она је запосела дневне и спаваће собе широм Велике Британије почетком ове године након што је покренула огромну плесачку грозницу на ТикТоку.

Сви од Лизо до Мили Боби Браун снимали су себе како учествују у „Renegade" изазову, који је осмислила 14-годишња кореографкиња Џалаја Хармон, а прославио на друштвеној мрежи Чарли Д'Амелио.

Била је то прва песма која је искоришћена у 20 милиона различитих видеа на ТикТоку. Међутим, за разлику од „Savage Love" Џејсона Дерула и Jawsh 685 или „Say So" од Doja Cat, није успела да се пресели на топ листе.

Мишел Обама је обожаватељка ове нумере - али чак ни бивша Прва дама није могла да му среди први британски хит.