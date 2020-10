Џон Бон Џови интервју: О хиту „Living On A Prayer", раду у народној кухињи, новом, политичком албуму и седој коси

Албум је од почетка планиран као низ фотографија савремене Америке. Још првобитни контингент песама, најављен у августу 2019. године, бавио се темама као што су контрола оружја („ Lower The Flag "), постраумпатски стресни поремећај (ПТСП) у војсци („ Unbroken ") и затрованост политичког дискурса („ Blood In The Water ").

Рефрен за „American Reckoning" - „Stay alive, stay alive, use your voice and you'll remember me" - написана је „гласом Џорџа Флојда, Ахмауда Арберија, Брионе Тејлор и свих оних који су дошли пре њих", каже Бон Џови.