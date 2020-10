Музика и Билборд награде: Амерички репер Пост Малон апсолутни победник, председнички избори као главна тема

Неколико извођача су наступе искористили да пошаљу поруке наде - певачица Алиша Киз је отпевала песму Loves Looks Better, а Лук Комбс Better Together.