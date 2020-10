Холивуд, филм, Џеф Бриџис: Чувени амерички глумац открио да има рак

Подсећајући на чувену улогу „Батице" из филма Велики Лебовски ( The Big Lebowski ) , он је у твиту написао да почиње терапију против „озбиљне болести".

Познат је и по улогама у филмовима The Last Picture Show, The Contender и Starman, као и по култном филму Велики Лебовски из 1998. године, у коме игра Батицу, беспосличара из Лос Анђелеса.