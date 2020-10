Сајбер-криминал и хакери: Краду криптовалуте од богатих компанија и дају у хуманитарне сврхе

Сајбер-криминалци су уплатили средства преко америчке услуге под називом The Giving Block, коју користи 67 различитих непрофитних организација из целог света, међу којима Save The Children, RainforestFoundation и She's The First.