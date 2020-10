Америка, новинари и секс: Није видео да му је укључена камера на Зуму па додиривао пенис

Он је и аутор неколико књига, а последњу је објавио у августу и тиче се Доналда Трампа и кампање за претходне изборе 2016. године: True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump.