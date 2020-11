Музика и црква: Упознајте човека који је потрошио милијарду долара на старе хитове

Последња аквизиција јој је музички каталог LA Reid, што значи да имају удео у песмама као што су End Of The Road Boyz II Men, I'm Your Baby Tonight Витни Хјустон и Don't Be Cruel Бобија Брауна.