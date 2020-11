Медији и новинарство: Чувени британски ратни извештач Роберт Фиск преминуо у 74. години

Фиск је каријеру у британском листу The Sunday Express . Прва криза коју је пратио били су немири у Северној Ирској 1972, када је радио као дописник магазина The Times.

Био је оштар критичар САД-а и Израела, што је посебно дошло до изражаја у књизи The Great War for Civilisation - The Conquest of the Middle East из 2005. године, која говори о историји Блиског истока и оружаним сукобима о којима је деценијама извештавао.