Музика: Како су гитаре промениле живот деци са улица Авганистана

Девојчице које живе у Кабулу основале су групу Миракулс Лав Кидс (The Miraculous Love Kids), снимале су музику са Бич Бојсима и члановима бенда Рејџ Агенст Машин(Rage Against the Machine).