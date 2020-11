Pet Shop Boys: Због чега су најинтелигентнији момци у поп музици

Аутор фотографије, Alamy

Пише: Ник Левин

Тридесет пет година након што су Pet Shop Boys снимили први већи хит, овај бенд заузима специфично и завидно место у поп универзуму.

Они су наши вољени старији рођаци с непогрешивим осећајем за хитове, који непрестано ослушкују нове музичке тенденције, истовремено чувајући ауру извођача из друге ере.

„Њихово особено и амбивалентно схватање успеха је освежење у време када велики број уметника мора да галами како би привукли пажњу на себе у дигиталном свету," каже др Кирсти Ферклоу из Школе за уметност и медије Салфордског универзитета.

Међутим, иако Нил Тенант и Крис Лоу нису активни на друштвеним мрежама (осим преко пажљиво вођених званичних налога), њихово поп партнерство остаје намах препознатљивo.

Склопите очи и видећете их како стоје раме уз раме - можда на њиховим главама неће бити парадних шешира, али ће Лоу сигурно носити наочаре за сунце.

Истовремено, можда због тога што смо навикли да их схватамо као „часне старине попа", лако превиђамо њихов невероватни успех на топ-листама.

Тенант и Лоу су у Гинисовој књизи рекорда означени као најуспешнији дуо британске музичке индустрије јер су прикупили запањујућа 44 хита који су ушли на британску топ-40 листу, а међу њима су општепознати хитови и песме које су одредиле једну епоху: West End Girls, It's A Sin, What Have I Done To Deserve This?, Left to My Own Devices и Go West.

Током периода с краја 1980-их и почетком 1990-их, који Тенант назива „периодом њихове владавине", 12 њихових песама ушло је на америчку Билборд Хот 100 листу.

Још већи успех постигли су на клупској листи Билборда - Pet Shop Boys су пети најуспешнији извођачи свих времена после Мадоне, Џенет Џексон, Ријане и Бијонсе.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Од објављивања West End Girls, која стигла до првих места америчке и британске листе 1986, Тенант и Лоу су испоручили запањујућа 44 хита који су ушли на британску Топ 40 листу

Yesterday, When I Was Mad не спада међу највеће хитове дуа, али потцењени сингл из 1994. садржи неке од најпродорнијих и најогољенијих стихова које су написали.

Тенант је испричао да је песму почео да пише „у лошем расположењу" током турнеје 1991, замишљајући „оно што вам људи обично говоре након концерта."

„Онда неко рече: 'Невероватно је да још увек постојите'" певуши загонетно. „'Толико пуно сте добили заузврат.'"

Понекад су можда били омаловажавани, али у 2020, са новим албумом неоспорно је да су Тенант и Лоу најинтелигентнији људи поп музике.

Журке и политика

Почетком године су објавили 14. студијски албум Hotspot, трећи заредом са Стјуартом Прајсом, продуцентом овенчаним Гремијем који је превалио пут од обожаваоца до блиског сарадника и човека од поверења.

Заразни сингл Dreamland, који су снимили са Олијем Александером, певачем трија Years and Years, који не силази са врхова листа, садржи снажан политички подтекст.

Тенант замишља свет у ком „вам не треба виза - можете ући и изаћи а још увек бити овде" - истовремено алудирајући на Брегзит (био је гласни подржавалац останка Британије у ЕУ) и тренутне америчке имиграционе политике.

Укупно узев, Hotspot се креће између класичне Pet Shop Boys меланхолије - на пример, Burning the Heather, у којој је сјајне гитарске делове одсвирао Бернард Батлер из Suede - и клупског хедонизма, у песмама попут Monkey Business, у којој Тенант пева из угла разузданог екстроверта.

„Донеси ми маргарите, шампањац и црно вино", пева он. „Ово је журка на којој ће свако прекршити сва правила."

Постоји још песама у којима је провучена политика, попут Hoping for a Miracle, у којој је привилеговани главни јунак описан као „дете сунца", и по свој прилици је реч о алузији на британског премијера Бориса Џонсона.

Несумњиво, од када су се пробили са West End Girls, која је стигла до првог места америчке и британске листе 1986, Тенант и Лоу су демонстрирали мајсторску вештину да увију друштвени коментар и политичку сатиру у заразну поп песму.

Према Ферлоу, пошло им је за руком да остваре „ретку комбинацију великог комерцијалног успеха и интелигентног приступа стварању поп музике која је константно износила ставове о тренутном стању у култури."

Као примере можемо издвојити њихов сингл Suburbia из 1986, делимично инспирисан немирима који су се 1981. догодили у Брикстону и Токстету, који говори о друштвеној напетости у некада просперитетним градским четвртима.

Други хитови из овог периода, попут Opportunities (Let's Make Lots of Money) и What Have I Done To Deserve This?, дует са Дасти Спрингфилд, певају о давању првенства личној финансијској добити током периода кад су на власти били Тачер и Реган. „Увек си желео/желела љубавника, ја сам само желео/желела посао," пева Тенант у What Have I Done To Deserve This?, дуету са Дасти Спрингфилд.

А Тенантов и Лоуов смисао за сатиру налазимо у пуном сјају у I'm With Stupid из 2006, песми која одсечно пародира озлоглашени „специјални однос" између Тонија Блера и Џорџа В. Буша, који су у то време били на власти у Британији и Америци; када су изводили ту песму у телевизијском програму, пратили су их плесачи маскирани у Блера и Буша.

Стив Харнел, уредник магазина Classic Pop, чије је ванредно издање 2018. било посвећено саставу Pet Shop Boys, каже да је Тенантова каријера музичког новинара магазина Smash Hits, која је претходила каријери славног поп певача, кључна за разумевање стила писања који негује дуо.

„Увек је знао са речима и та љубав према језику се директно одразила на писање песама."

Он такође велича Тенантово „енциклопедијско знање о томе шта чини значајну поп музику" и каже да уме да нањуши „шта је комерцијално" у комбинацији са жељом да се поп форми придода „нешто што је елоквентније".

Несумњиво, каталог Pet Shop Boys је прожет референцама које већина поп група не би никад ни помислила да уметне - од немачког визуелног уметника Герхарда Рихтера, који је споменут у песми Love Etc. из 2009, до приљежног приступа обичају испијања чаја британског политичара Тонија Бена у песми Love, It's a Bourgeois Construct из 2015.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Тенант и Лоy су интензивно сарађивали са геј иконом Лајзом Минели, чије су плоче бележиле златне тираже

Тенант је увек био истакнутији члан дуа, што доликује његовој улози фронтмена, али Харнел каже да се Лоуов допринос не сме занемаривати.

Попут других великих партнерстава, једна половина допуњује другу.

„Крис Лоу је увек био добро повезан са клупском културом, и може се рећи да је његова улога помало потцењена с обзиром на то да је због њега музика дуа увек звучала свеже и модерно новим генерацијама фанова," сматра он.

Лоуова љубав према клупској и омладинској култури најогољеније је предочена у песми Paninaro из 1986, једној од свега пар песама Pet Shop Boys у којима има главну улогу као певач.

Овај клупски бенгер инспирисан је италијанском омладинском супкултуром познатом као „панинари", чији су припадници били познати по љубави према дизајнираним стварима, као и по разметљивом, изразито потрошачком начину живота.

Геј црта

Такође, Pet Shop Boys су инспирацију налазили посвуда, од Т. С. Елиотове песме Пуста земља, која је послужила као инспирација за медитацију о животу у великом граду у West End Girls, до модноцентричног ситкома Aпсолутно фантастичне (Absolutely Fabulous) Џенифер Сoндерс, који су Тенант и Лоу ископали за урнебесни добротворни сингл истог назива из 1994.

Али изнад свега, њихова музика је заступала дискретну, али непоколебљиву квир црту чак и средином 1980-их.

„Тенант није човек из првих редова, борбена особа или песник," каже Мартин Астон, аутор књиге Рушење зидова скрхане љубави: како је музика обзнанила своју сексуалну оријентацију (Breaking Down the Walls of Hearthache: How Music Came Out).

„Више га занимају двосмисленост, забашуривање, семантика."

Тенант је први пут говорио о својој хомосексуалности 1994. у интервјуу за магазине Етитјуд (Attitude), али и пре тога су, каже Астон, фанови могли да претпоставе његову сексуалну оријентацију „читајући између редова".

На пример, дуо је 1987. ангажовао редитеља Дерека Џармена, геја, да режира спот за It's a Sin, песму о Тенантовом одбацивању католичког образовања за коју је касније рекао да је „настала као кемп шала".

Крајем 1980-их, Тенант и Лоу су често сарађивали и са паром признатих геј икона, Лајзом Минели и Дасти Спрингфилд.

У рецензији албума Results Лајзе Минели из 2017, који је Тенант потписао као коаутор и продуцент, новинар вебсајта Пичфорк Алфред Сото је написао: „Гледано из данашње перспективе, наговештаје је лако уочити, али избор сарадника је био најјаснији знак да Лоу и Тенант нису стрејт."

Притом треба имати у виду да Лоу никада није јавно говорио о сексуалној оријентацији.

Астон сматра да Тенантово јавно декларисање као геја није битније утицало на каријеру Pet Shop Boys.

„Њихови сценски костими су већ [пре тога] били живописни и необични, никада не указујући, на ироничан или било који други начин, на било који геј стереотип," каже он.

Ипак, он сматра да је јавно иступање омогућило Тенанту да пише „мање шифроване" текстове, што нарочито долази до изражаја у песама попут Last Night I Feel In Love из 2002.

У овом довитљивом врхунцу албума Release Тенант замишља сцену хомосексуалног односа између Еминема, репера кога често критикују због хомофобичног садржаја у његовим текстовима, и његовог неименованог обожаваоца.

„Када сам га питао зашто га тако често људи оптужују за хомофобију и сличне ствари, само је слегнуо раменима," пева Тенант из угла фана.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Живи наступи дуа су продуцирани по мерилима високоуметничке екстравананце у сарадњи са врхунским уметницима и дизајнерима

Без обзира на успех албума Hotspot на топ-листама, наслеђе Тенанта и Лоуа је немогуће окрњити у овом тренутку њихове каријере.

„Њихова амбициозност изискује поштовање", каже Харнел, који у суперлативима говори о њиховом живом наступу описујући га као „огромну екстраваганцу", створену у сарадњи са најкреативнијим људима из индустрије, попут награђиване дизајнерке Ес Девлин и кореографкиње Лин Пејџ, добитнице награде Тони.

Временом су свесно смањили број наступа у аренама и радије бирали сале у којима се ретко изводи поп музика, показујући тако склоност ка културном еклектицизму.

Године 1997. одржали су тронедељну резидентуру у позоришту Савој, док су 2016. и 2017. организовали сличне резидентуре у лондонској Краљевској опери.

Затим су тај приступ преузели други, попут Мадоне, која је у оквиру турнеје „Madame X" наступала само у позоришним салама.

Астон каже да након 35 година каријере Pet Shop Boys„оличавају оно најбоље што нам поп музика даје - доживљај светковине, на површинском или дубљем нивоу личности слушаоца, уколико се додатно потруди."

Тешко је оспорити тај закључак.

Не морате знати да је Being Boring, песма која није имала запаженији успех на топ-листама када се појавила 1990, али коју данас готово сви сматрају њиховим врхунцем, инспирисана цитатом Зелде Фицџералд, припаднице америчког отменог друштва, или да је Тенант посветио текст пријатељу који је умро од сиде.

Али када то сазнате, беспрекорна мелодија и често недовољно истицана продукција ће деловати на вас још заразније.

То је суштински пример начина на који Тенант и Лоу сажимају доста тога у савршено обликовану поп музику.