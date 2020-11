Скуби Ду: Преминуо Кен Спирс, коаутор чувеног цртаћа

Оригинални цртани, назван Где си ти Скуби Ду? (Scooby-Doo, Where Are You?) имао је само две сезоне од 1969. до 1970, али је направио образац који је изнедрио 50 година прича.