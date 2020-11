Култура, музика: Ко је заиста био Фреди Меркјури

„Код Фредија Меркјурија је све у подтексту", каже Мартин Астон, аутор књиге Рушење зидова скрхане љубави: како је музика обзнанила своју сексуалну оријентацију (Breaking Down the Walls of Hearthache: How Music Came Out).