Музика у Великој Британији: Зашто ББЦ не пушта оригинал хита групе The Pogues

Шејн Мегован и Кирсти Мекол отпевали су један од највећих хитова групе The Pogues

ББЦ Радио 1 овог Божића неће пуштати оригиналну верзију Бајка из Њујорка (Fairytale of New York) групе The Pogues и Кирсти Мекол, јер ће се његова публика можда увредити неким деловима.