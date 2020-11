Музика, рокенрол, Ролинг Стонс: Кит Ричардс планира прославу 60. годишњице бендау инвалидским колицима

„Никад нема одмора"

Звекнуо га Бери

Случајни песмописац

Резултат је био „ As Tears Go By ", коју је на листе довела Мериен Фејтфул, и од тада је рођен један од највећих тандема у писању рок песама.

За свега неколико година, написали су класике као што су „Paint It Black", „Get Off My Cloud" и „(I Can't Get No) Satisfaction", чији се риф Ричардсу јавио у сну.